Nuevos ataques de inmigrantes a la frontera de Polonia

El Gobierno de Polonia ha denunciado este martes nuevos «ataques brutales» contra su Guardia Fronteriza por parte de las fuerzas bielorrusas y los inmigrantes «controlados por ellas» en su frontera con Bielorrusia, en el marco de la avalancha migratoria en la región.

En un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, el portavoz del Ministerio de Coordinación de Servicios Especiales, Stanislaw Zaryn, ha indicado que han tenido lugar «más ataques en los últimos días», con agentes y soldados siendo «apedreados». «La operación de (el presidente de Bielorrusia, Alexander) Lukashenko contra Polonia no ha terminado», ha remachado.

Poles guarding the border are still exposed to violent attacks of Belarusian services and the foreigners they control.

There have been further attacks in the last 24 hours. Polish officers and soldiers were pelted with stones. The operation led by the Lukashenko has not ended. pic.twitter.com/Q6wAXwRuut

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 15, 2022