Núñez Feijóo deja sin argumentos a los socialistas

La sanidad gallega ha funcionado a la perfección en esta pandemia sin precedentes, sin colapsos en las UCIS y sin la terrible elección de a quién se le ponía respirador y a quien no. El titular de la Xunta de Galicia ha conseguido anular el principal objetivo de los socialistas en Galicia, que era hacer creer que la Sanidad no funcionaba y a las pruebas hay que remitirse.

El barómetro de GAD3 para ABC sobre intención de voto a las autonómicas gallegas da a Feijóo una aplastante mayoría absoluta en Galicia. Entre 42-43 diputados con un 48,5 % de los votos, mientras que el PSOE gallego cae a 16-19 diputados con un 21,6 % de los votos, el Bloque Nacionalista Gallego acercándose al PSOE 11-13 diputados y un 15,7% de los votos y En Común Podemos entre 2-4 diputados y un 6,6% de los votos. Ni Ciudadanos, ni Vox obtendrían representación alguna en el parlamento gallego.

Alerta Digital ya había advertido del fracaso estrepitoso que la estrategia empleada por los de Abascal en Galicia tendría su efecto.

Vox se ha estado apoyando en u mantra que no coló ni cuajó en el pueblo gallego y era, ni más ni menos, que la utilización de la lengua gallega como arma política y no como arma cultural, que es lo que venimos diciendo en Alerta Digital.

Esto, unido a la falta de estructura que tiene el partido de Santiago Abascal en Galicia y al silencio de sus dirigentes regionales ante la actitud del partido en contra de la lengua gallega, cloca a Vox en una situación marginal.

El presidente de Vox ha dicho en repetidas ocasiones que eran un instrumento para echar a la izquierda y a los comunistas de los gobiernos, y en Galicia los electores se lo han tomado al pie de la letra. Aquí no hay que echar a ninguna izquierda porque no gobierna desde hace más de 12 años. Por eso Vox no presentan candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia y, sin embargo, en una insólita decisión, han presentado listas en las cuatro provincias. El objetivo es meter a un diputado en el parlamento regional. Ocurre sin embargo que el Parlamento de Galicia no es una oficina de colocación, sino que está para trabajar por los gallegos y no al revés. Por eso Vox ni está en Galicia ni se le espera, y mucho menos manteniendo su estrategia de confrontación con la cultura y la lengua gallegas.

En definitiva, la gestión de Núñez Feijóo y su equipo al frente de la pandemia ha anulado definitivamente el discurso falaz de la izquierda en Galicia, que no era otro que la feroz crítica al sistema sanitario gallego, que ha funcionado a la perfección en una crisis sanitaria sin precedentes. Como muestra, este botón: Lugo es la provincia española con menos muertos por la pandemia.

* Delegada de AD en Galicia