Núñez Feijoó exhibe con Aznar y Rajoy la unidad del PP: «Y ahora toca volver a unir a España»

El Partido Popular ha conseguido la fotografía de la unidad y por primera vez en años sus dos expresidentes del Gobierno se han reencontrado en un escenario con un objetivo: reivindicar las victorias de 1996 y 2011 y mostrar «la continuidad» del partido a lo largo de su historia.

El reencuentro tan celebrado por Génova ha sido posible en Valencia, una plaza «talismán» para el centro derecha que desde 2015 está en manos del PSOE y Compromís. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo ha intervenido en una charla coloquio con los expresidentes del Gobierno y del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, en el marco de la 26 Intermunicipal que se celebra este fin de semana en Valencia, una ciudad en la que el PP se está volcando especialmente y resulta clave para la carrera a la Moncloa. Aznar y Rajoy no coincidían en un acto juntos desde 2015.

Feijóo ha celebrado la «unidad» del PP y ha reivindicado con firmeza el legado de Aznar y Rajoy. «Cuando un partido olvida lo que fue no va a encontrar su sitio para ubicarse en el presente y, sobre todo, va a estar perdido de forma permanente para diseñar el futuro. Por eso, lo primero que tiene que hacer un partido es respetar su legado y yo vengo aquí a decir que respeto y admiro y seguiré el legado de los presidentes Aznar y Rajoy».

«Os garantizo que voy a trabajar todas las horas que me restan para mantener unido a este partido y para conseguir el éxito que España está esperando», se ha comprometido Feijóo. En este sentido, el líder del PP ha subrayado que ve al partido «con ganas y entusiasmado» y ha recordado que «hoy estamos todos unidos y ahora toca volver a unir a nuestro país«.

El PP celebra este sábado y domingo en Valencia la XXVI Intermunicipal, una cita importante con la que los populares aspiran a conseguir la «confianza mayoritaria» de los españoles con un modelo «opuesto» al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Consideran, además, este foro como el «pistoletazo de salida» a la campaña electoral de cara al 28 de mayo, cuando se marcará «la puerta de salida» al actual líder del Ejecutivo, situación que supondrá «un antes y un después» para España.



Aznar y Rajoy se saludan ante Feijóo.

EFE

En el cónclave que acoge el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe el PP reúne a un número muy nutrido de candidatos y alcaldes del PP, que son quienes «aspiran a ganar la confianza de todos y de cada uno de sus vecinos». Es el acto más importante de Feijóo como presidente del PP.

Unidad

El PP lleva meses buscando la imagen de la unidad y, según han indicado fuentes del partido, Feijóo se ha implicado personalmente para lograr el reencuentro. No obstante, pese a las llamadas constantes a la unidad y a la historia del partido, durante el encuentro no se ha hecho ninguna mención al predecesor de Feijóo en la presidencia del partido, Pablo Casado, caído en desgracia tras enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aznar se ha referido durante su intervención a los votantes socialistas. «Tenemos que decirles que cuando emitan su voto, que cuando vayan a decidir, piensen bien a quien están votando porque el PSOE se ha convertido en un decorado de cartón piedra que esconde una realidad bien distinta: la realidad destructiva».



Aznar, Feijóo y Rajoy este sábado en Valencia.

EFE

Según Aznar, «el PSOE no se presenta a las elecciones, lo que se presenta a las elecciones bajo la apariencia del PSOE es la coalición negativa de populistas de extrema izquierda, de secesionistas y antiguos terroristas». A su entender, todos tienen en común que «están dispuestos a seguir ahí a cualquier precio, al precio que sea«.

Mientras, Rajoy se ha referido a su salida del Gobierno tras la moción de censura de 2018. «En mi despedida dije que me apartaba, no que me fuera a ir, sigo estando a disposición de todos como un militante más y dispuesto a aportar. Lo que prometí entonces lo cumplí».

Además, Rajoy ha elogiado a Aznar tras años distanciados y ha apuntado que «este partido tiene un pasado del que sentirse orgulloso». «No somos perfectos, pero nadie ha demostrado mejores resultados que este partido. Ahí está la labor transformadora de José María Aznar y estoy honrado de que me haya nombrado cinco veces ministro y una vicepresidente», ha añadido.

Rajoy ha afirmado que los españoles van a decir en mayo «qué piensan de lo que está pasando en España y de las políticas del Gobierno y de sus pactos». «También van a decir qué piensan de este PSOE«, ha resaltado, tras recordar que ya se pronunciaron en los comicios de Galicia, Madrid, Castilla y León o Andalucía.

Por eso, se ha mostrado convencido de que ahora en mayo «lo van a decir a coro en toda España». «Y si no al tiempo», ha aseverado, para mostrarse convencido de que una vez más los ayuntamientos del PP van a ser «la avanzada del cambio» y por eso «es importante salir a pelear cada uno de los votos y recorrer las calles de España«.

Rajoy ha puesto en valor la unidad en torno a Feijóo y ha subrayado que esa unidad y lealtad han hecho del PP el «principal partido de España» porque esa es su «fuerza». «Hoy el PP se presenta ante la sociedad española como un partido unido en torno a un líder político«, ha manifestado.

La última vez que Rajoy y Aznar coincidieron fue en una convención del PP celebrada en 2015. En aquella ocasión, Aznar, presidente de honor del partido, se preguntó retóricamente a sí mismo «dónde estaba el PP» y si realmente aspiraba a ganar elecciones.

Mujeres del cambio

La jornada de la mañana se ha dedicado a las mujeres del PP que inspiraron las victorias del partido en 1995 y el acto ha servido para cerrar heridas abiertas con Rita Barberá y rendir tributo a la histórica exalcaldesa de Valencia. Un vídeo reivindicando el cambio en el municipalismo que llegó a mediados de los 90 con varias alcaldesas del PP, entre ellas Barberá, ha puesto en pie a todo el auditorio y a la cúpula del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo.



Ponencia de mujeres alcaldesas del PP.

EFE

Barberá, que falleció el 23 de noviembre de 2016 en un hotel de Madrid tras un infarto, fue cuestionada por su partido los meses previos porque en ese momento el foco mediático lo acaparaban casos como la trama Gürtel o el caso Taula, que afectó a cargos del PP valenciano que dirigían entonces Francisco Camps y Barberá.

De hecho, unos meses antes de su muerte, en marzo de 2016 el PP nacional dirigido por Mariano Rajoy abrió un expediente informativo a los afectados e investigados por el presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia, incluida la exalcaldesa. La cúpula del PP presumía entonces de su «compromiso absoluto» en su lucha contra la corrupción y algunas voces dentro del PP pedían contundencia, como Pablo Casado y Javier Maroto, miembros entonces de la dirección nacional.

En cambio, este sábado por la tarde Mariano Rajoy se ha sumado a los homenajes a Barberá: «Echamos de menos su energía y su vitalidad. Ella transformó esta ciudad y la puso en el mapa. A ella la calumniaron, la acosaron, la denunciaron y le amargaron la vida injustamente porque no conseguían ganarle en las urnas. Aquí está para siempre la huella generosa y alegre de quien fue su inolvidable alcaldesa».

Dirigiéndose directamente a María José Catalá, candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, Rajoy ha pedido que honre la memoria de Barberá si logra la Alcaldía el próximo mes de mayo.

Presidente @marianorajoy no te decepcionaré. Valencia volverá a tener una alcaldesa del @ppopular.

Este sábado, muchos de los cargos que han subido a la tribuna de oradores en la Intermunicipal de Valencia han tenido palabras de elogio para la exalcaldesa: «Rita hoy va a estar muy presente«, auguró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante la apertura del congreso.

