Oleada represiva de la tiranía de Daniel Ortega en plena farsa electoral

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha utilizado la farsa electoral de este domingo para intensificar la represión contra la oposición en el país e imponer la violencia política.

Mientras, la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ha afirmado en redes sociales que la población «está mostrando» su rechazo al Gobierno no saliendo a votar en las elecciones generales de este domingo. «El pueblo manda y hoy tomó su decisión: no legitimar esta comparsa. ¡Porque aquí no se rinde nadie! ¡No más dictaduras!», ha publicado la Alianza en Twitter junto a imágenes de calles vacías y centros de votación desiertos.

En las horas previas a los comicios, al menos 21 personas, incluidos varios opositores, fueron detenidas en nueve departamentos del país centroamericano, según el observatorio ciudadano de Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco.

«Entre el 5 y el 6 de noviembre, en vísperas de la jornada de votación, se han verificado 21 detenciones arbitrarias en nueve departamentos. Cinco de estas personas ya han sido puestas en libertad, mientras que 16 permanecen detenidas.», señaló la entidad. l

La mayoría de estas detenciones se dieron en operaciones desarrolladas durante la madrugada contra de «líderes sociales, territoriales y políticos en distintos departamentos». Las detenciones se produjeron en Managua, Estelí, Granada, Chinandega, Carazo, León, Masaya, Nueva Segovia y Río San Juan.

Se trata de 17 hombres y cuatro mujeres arrestados sin orden de captura ni allanamiento, la mayoría apresados cuando se encontraban en sus domicilios, según estos grupos.

Esta cifra incluye denuncias de las opositoras ACJD y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que califican la jornada de «farsa electoral».

Entre los detenidos se han identificado a Nidia Barboza, de la Alianza Cívica, en Masaya; Muammar Vado, del partido Unamos; Esterlin Soriano González, de San Juan de Cinco Pinos, en Chinandega, y Yoel Sandino Ibarra, en Managua.

«Esto se da en el marco de una oleada represiva de allanamientos, hostigamientos y agresiones, confirmando la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua», alertó Urnas Abiertas.

Ortega, en el Gobierno desde 2007, y su vicepresidenta, esposa y mano derecha, Rosario Murillo, buscan superar el 72 por ciento de los votos que lograron recabar en las últimas «elecciones», celebradas en 2016 y también envueltas en polémicas y acusaciones, para perpetuarse en el poder.