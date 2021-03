Ortega Smith encalla en Málaga y reúne a solo 150 personas en el centro de la capital

Sábado de Pasión, jornada primaveral, toda Málaga en la calle. Tantos ingredientes festivos no fueron suficientes para que el acto del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, fuera un monumental fracaso en lo que se refiere al número de asistentes. Algo menos de 150 personas. Baste decir que había más policías que personas que acudieron a escuchar a Smith. Entre ellas un séquito de mamavergas, el casi centenar de cargos nombrados por Vox en la provincia y algunos curiosos, pocos. La gente empieza a calar a estos bribones.

La lacayuna jefa de prensa de Vox, Sonia Crespo, se batió el cobre para impedir la protesta de los críticos. El corrupto concejal de Vox de Benalmádena, Miguel Ángel Jiménez, contribuyó a ello. Todo sea por seguir viviendo de la sopa boba. ¡Mañana hablaremos de las mascarillas, rastrero!

Merece especial atención el papelón de Javier Barranquero, señalando a Smith a los amigos de ALERTA DIGITAL. De Barranquero cabe esperarse todo. Insultó gravemente a Abascal y ahí lo tenemos, de conserje de la sede. Hay que reconocerle sin embargo entereza y amor al partido. La muerte de su padre no le impidió, esa misma noche, que atendiera a sus compromisos en redes sociales para responder a los dimes y diretes. ¡Todo un idealista!

Ausencia elocuente de laristas, que eran los que más se jugaban. Solo el ex secretario provincial de Vox, Francisco Vázquez, estuvo a la altura de la dignidad que hoy se requería. El resto, cobarde derechoide. Y sálvese quien pueda.

Este es el texto del escrito entregado en mano por Vázquez a los asistentes:

«Javier Ortega Smith, soy Francisco Vázquez, ex secretario provincial de Vox Málaga, ganador de las pasadas elecciones internas – primarias, por partida doble.

Vox planteó elecciones a nivel nacional y al ver los resultados que no le fueron satisfactorios, canceló, anuló y no ratificó lo que votaron y decidieron sus afiliados. En Vox no hay democracia interna. A la hemeroteca a nivel nacional me remito.

En Málaga no aceptaste el resultado democrático, repito, ganado por partida doble y no ratificaste al comité. Has elegido a dedo a quien has querido para que dirijan el partido en Málaga y olvidándote como es mi caso de los que hemos trabajado para que hoy, tú estés ahí.

El concejal de Torremolinos Antonio Sevilla, fue elegido en su día a dedo para ese cargo, él lo confirmó por video conferencia grupal e igualmente a dedo para presidente de la gestora.

Vox funciona a dedo y no por meritocracia.

Te señalo a ti y a toda tu línea de cargos pasando por Enrique Cabanas, Marcos Cruz, Tomas Fernández y Jacobo Vázquez, el jugar con los afiliados y su ilusión, habéis destrozado el partido por vuestras decisiones totalitarias. Buscáis gente nueva para trabajar gratuitamente y a la hora de recoger el fruto, aparecen terceros señalados por vuestros dedos, los afiliáis y colocáis en las instituciones.

Te informé y pedí explicaciones por whatsapp, me bloqueaste.

Mismo caso omiso de nuestra diputada Patricia Rueda, quién apareció de la nada para afiliarse y coger el puesto y ahora también se olvida de los que trabajaron para que ella estuviera ahí.

Mismo caso omiso de la gestora elegida a dedo y su presidente, parte de ellos del equipo que perdió doblemente las elecciones. A quienes los afiliados dijeron no, ahora dirigen el partido.

¿Vienes a Málaga a decirnos que: “España se encuentra en una encrucijada, atacada por sus enemigos internos, los separatistas y por sus enemigos externos, los globalistas”?

Tú has detonado la afiliación en Málaga, dividiendo y colocando a tu antojo, jugando con la ilusión de los afiliados, el enemigo como dices es interno y ahora está ahí dando su mitin, con su sequito de “los elegidos a dedo”.

Repites que “frente a todo eso, sólo queda VOX” Pero si esto es más de lo mismo, no sois diferentes.

La marca Vox “vende” el que demos un paso al frente, el que seamos valientes, pues te invito a repetir elecciones democráticas con urnas y no digitales, ya me entiendes y a respetar lo que los afiliados elijan y a hacerlo a nivel nacional.

Bloqueo de Ortega Smith, al pedirle explicaciones el ex secretario provincial de Málaga, tras no interesarle los resultados a la nacional.

Mismo caso omiso del presidente de la gestora y concejal de Torremolinos, el doblemente elegido a dedo.

Caso omiso del responsable Jacobo Vázquez tras el engaño y maniobra de no ratificar al comité ganador.

Esto es VOX, más de lo mismo. La derecha que miente y coloca a dedo».

La dignidad de Vázquez contrapuntó la insoportable indignidad de los ausentes. Para qué nos vamos a andar con rodeos, Vox Málaga está tan podrido que ni siquiera los laristas hicieron acto de presencia. Les roban las elecciones y ellos como si tal cosa. Ya nos lo dijo José Manuel Rojas, ex secretario provincial, que no soportó la corrupción del partido y se fue. Y lo que queda es una escombrera con los deshechos de cada casa: estafadores compulsivos, pasantes que no tenían dónde caerse muertos, periodistas fracasados sin oficio ni beneficio, escritores que no han escrito nunca una novela, echadoras de cartas del tarot, timadores de subvenciones al tiempo que denuncian las subvenciones y los chiringuitos, abogados sin clientes, tarugos de toda especie, administradores desleales, rentistas puteros, rebotados de otros partidos, gañanes con querencia a la botella, yunques que mienten, esposos que pegan a su esposas, picaros enfundados en la sagrada bandera. Vox es una escombrera de partido, un asco vomitivo, todos a colocarse y a medrar.

¡Al final solo nos queda el PP!