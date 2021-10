Ortega Smith pierde su soltería en medio de un despilfarro indecente: más de 100.000 euros para costear la boda sultanesca del «capo» de Vox (Video)

Begoña Vila.- Una boda con grandes fastos y con un coste al alcance de muy pocos: más de cien mil euros. A la altura de los grandes fastos nupciales celebrados en España en los últimos 20 años. Una boda más propia del Maharajá de Jaipur que de esa España laboriosa y madrugadora que Vox utiliza de reclamo. Un centenar de invitados han dormido en algunos de los hoteles de lujo gestionados y pagados por los novios para la ocasión.

Ortega Smith, el que mueve los hilos de Vox, el que hace y deshace en las provincias, “il capo di cappi”, ha perdido su soltería con Paulina Sánchez del Río, una empresaria inmigrante de origen mexicano, discreta y sin afiliación política conocida, que llegó a España procedente de México en el año 2015, para incorporarse como directora de comunicación del banco HSBC.

El majestuoso monasterio de San Juan de los Reyes, ubicado en el casco histórico de Toledo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha sido el escenario de dicho enlace rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La lujosa celebración tuvo lugar El cigarral de Santa Elena, de aproximadamente unos 23.000 metros cuadrados con vistas al Alcázar de Toledo, adquirida por su bisabuelo Dámaso Fernández-Arias en 1931 y que ha ido pasando de generación en generación,

presidida por una casona en la que recogerán a todos sus seres queridos en el que será el día más especial de su vida.

En el el año 2020, Ortega Smith presentó al Congreso en la Declaración de Bienes y Rentas un modesto apartado bajo el título de “finca” y ubicado en Toledo. Y efectivamente, el secretario general de Vox es propietario de una octava parte de esta propiedad, pero el término “finca” no termina de ser apropiado para un cigarral [el de Santa Elena] de nada más y nada menos que 23.000 metros cuadrados. En la actualidad la mitad del cigarral pertenece al padre de este (ya fallecido) y la otra mitad se encuentra repartido entre Ortega Smith y sus otros tres hermanos.

Paulina Sánchez del Río llega montada en un lujoso Rolls Royce color gris. La ejecutiva del HSBC llega en el coche de bodas con una amiga que hace las veces de dama de honor y le ayuda a bajar del coche colocándole la cola. La novia lleva un vestido entallado a la cintura, ha huido del típico ramo de novia de flor blanca y porta uno con flores de lo más colorido. En el pelo una diadema blanca y unos sencillos pendientes completan el look nupcial. Paulina, que aparenta estar bastante serena, saluda sonriente al público que se da cita en el templo. Sorprende, eso sí, que la novia no va acompañada de padrino, y entra sola.

Ceremonia religiosa y restaurante de 60.000 euros

La ceremonia dura un hora y media, en la que hay tiempo para que actúe un trío de cuerda intercalado entre la liturgia. Durante el tiempo que dura, varios miembros de seguridad con pinganillos al oido impiden el paso a los curiosos. “Es una ceremonia privada, no puede pasar”, advierten lacónicamente a los turistas intrépidos.

Tras el oficio religioso, los recién casados se montan en el Rolls alquilado por 6.000 euros camino a la Venta de Aires, el restaurante que la pareja ha cerrado para la celebración. En este caso y con la intención de no dejar nada a la improvisación, los novios se han rascado el bolsillo cerrando el restaurante para ellos previo pago de 60.000€. La discreción que se busca es tal que los novios se han asegurado que nadie filtre nada del convite o posterior celebración. A los camareros y demás personal que se encargan del servicio se les requisa el móvil para evitar cualquier tentación de filtrar imágenes de la celebración. Una boda blindada hasta en eso.

“Llevo más de 50 años trabajando aquí y no he visto una cosa igual en mi vida; por aquí han pasado desde Kissinger hasta Perón, he visto pasar Reyes y a las más altas personalidades del Estado, y en la vida he visto un despliegue semejante”, comenta Miguel, un vecino que trabaja en un comercio de su propiedad cercano a la plaza.

La boda sultanesca de Ortega Smith ha sido también costeada por el resto de los españoles. A eso se llama patriotismo solidario. Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y escoltas privados que en algunos casos se solapan unos con otros, sin demasiada coordinación, parapetaban a los distinguidos invitados de la curiosidad plebeya.

Llama la atención el buen número de coches zeta de la policía que se mezclan con furgonetas de la UIP (los antiguos antidisturbios). Varias motos, colocadas estratégicamente en las dos salidas de la plaza completan el operativo. Algunos de los policías llevan fusiles de un tamaño considerable que saltan al ojo de los viandantes.“Es lo que hay, tengo órdenes”, comunica lacónicamente un número de la Policía Nacional que se presenta como el jefe del operativo.

Mientras los invitados se muestran dichosos y radiantes en esta bacanal de lujo, miles de compatriotas, desolados y destrozados anímica y económicamente, siguen haciendo frente a la devastación causada por el volcán en La Palma. En ellos no hay lugar para el postureo. Lo han perdido todo. Igual que millones de españoles tras los estragos de la pandemia. No hay para ellos música de cuerda, ni camareros en librea sirviéndoles el almuerzo, ni vestidos confeccionados en tul por los mejores modistos de Serrano. Ni siquiera un puñado de cuñados patrioteros con boinas verdes para amenizarles el amargor de la crisis. Es la dicotomía humana de siempre: Unos tienen la fama y otros cardan la lana. En Vox, lo natural, señores. ¡Viva España y vivan los novios!

POSTDATA NUPCIAL: Miro las fotos, mi amigo;

las miro y las examino

y el novio a mí me parece

menos novio que padrino Y que sea muy feliz

por siempre su matrimonio

pero ni Dios ni el demonio

dejen que esto acabe así Salvapatrias embusteros,

chuletas de discoteca,

leguleyos y cuatreros

de lindas promesas huecas

y de enchufados a dedo Presto se acerca el momento

y habrá justicia oportuna

¡En el alma de este pueblo

vive aún Fuenteovejuna!