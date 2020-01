Pablo Casado a Pedro Sánchez: “¿Usted duerme bien?”

Pablo Casado ha enfocado su intervención en el debate de investidura en una línea de indisimulada frontalidad contra el candidato socialista desde el primer instante en el que ha tomado la palabra en la tribuna de oradores del Congreso. “Ha perdido la dignidad de presidir un partido constitucionalista, tres escaños y 800.000 votos desde su última investidura”, espetó a Sánchez en los compases iniciales de su discurso, llegando muy pronto a plantearle la reactivación de artículo 155 para paralizar las muestras de rebelión contra el orden Constitucional, muestras como el arriado de la bandera nacional en el palacio de la Generalitat durante la tarde noche de ayer. “¿Cuando se jodió el socialismo constitucional?” llegó a preguntar retóricamente Casado en una frase que da el tono general de sus palabras.

Publicidad

“La búsqueda del gobierno a cualquier precio se paga muy cara, se paga al precio del desgobierno”, ha dicho en otro momento de su intervención previa a entrar en materia en el espinoso asunto del pacto firmado con ERC para permitir su investidura. “¿Que desvergüenza es esa de firmar un acuerdo que degrada España la nivel de una autonomía?» dijo en referencia al adjetivo “bilateralidad” para definir las relaciones entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. Casado también hizo una dolorosa referencia a la ”inmoral equidistancia que significa la la inclusión de la expresión ‘conflicto político’ en el articulado del pacto firmado». “La única dolencia crónica que se puede localizar en España es usted”, ha dicho en uno de los pasajes más duros de su intervención. Casado también dejó claro que Sánchez podría incurrir en prevaricación si Quim Torra sigue en su puesto después del pronunciamiento de la Junta Electoral Central y la retirada de su credencial de diputado.

Ha traído un Gobierno de pesadilla que será su epitafio político Pablo Casado

El líder del PP acusó a Sánchez asimismo de haberse “convertido en el líder de la coalición que quiere acabar contra nuestro sistema constitucionalista” y recordó que el conflicto que se vive en Cataluña no es “político sino legal, no es social sino moral». En este sentido Casado afirmó que “el problema no es Podemos o Esquerra o Bildu, sino usted que les carta de naturaleza. Ellos no mienten, usted sí”. Frente a esta situación el PP será “dique de contención de cualquier reforma de la constitución” ya que “nos enfrentaremos a esta operación de derribo constitucional”. El PP nació como un esfuerzo para agrupar “todo lo que había a la derecha de la izquierda” pero ahora su misión es “reagrupar el constitucionalismo”, reconoció Casado.

“España no se va a rendir” en esta “deriva sectaria que Zapatero comenzó hace años”; una deriva que pasa por “pactar con quienes piden el final de la Monarquía parlamentaria”. Para Casado, al pactar con los “herederos de ETA”, Sánchez trae al Congreso “un pacto para destruir todos los pactos”.

En su turno de réplica, Pedro Sánchez se mostró especialmente irónico y desenvuelto, agradeciendo la “moderación” de Casado. “Se acabó el año 2019 y con él su viraje a la moderación. Toca afeitarse la barba”, le espetó. El candidato socialista recordó continuamente al líder del PP que ha perdido hasta en cinco ocasiones las elecciones y le acusó de que “cuando ha visto que los votos no bastaban, ha recurrido a artimañas jurídicas y extra jurídicas para tratar de sabotear la formación de Gobierno”, en alusión a los pronunciamientos de la Junta Electoral Central sobre Torra y Junqueras.

Publicidad

Está a tres millones de votos del peor Rajoy Pedro Sánchez

“Ustedes no se abstienen porque su estrategia es la de cuanto peor, mejor”, le recriminó Sánchez, al tiempo que le recordó que “está a tres millones de votos del peor Rajoy”. El líder socialista también volvió a pedir a los populares que faciliten la investidura. “Si los apoyos a este gobierno le dan tanto miedo, ¿por qué no se abstienen?”, le emplazó. «España y la Constitución no son del PP, son mucho más grandes que el Partido Popular.

Tras la réplica de Sánchez, Casado se mostró mucho más suelto y mordaz en sus intercambios dialécticos. El líder del PP echó en cara al candidato socialista su “fatal arrogancia, su filosofía de desván” que le impedía explicar a su propia bancada los motivos por los que ha pactado con ERC y Bildu. También hubo un recuerdo al caso al caso de los ERE: “Los 100 años de honradez se han convertido en 300 años de prisión para los responsables de los ERE”.

Publicidad

En su recapitulación final, el líder del PP espetó a Sánchez: “España le importa nada. Le da igual que sea uno u 8 naciones. Solo le importa su espejo deformado y su fatal arrogancia”. Frente a esta situación el PP llevará a cabo una oposición “firme e inflexible frente al atropello que usted ha traído aquí”.