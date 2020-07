Pablo Iglesias, sobre la tarjeta de Dina: «¿Se imagina a una mujer de veintipocos años entregando fotos íntimas a gentuza?»

LR.- Tras una semana alejados de los focos mediáticos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias reapareció ayer en los medios de comunicación para dejar claro que a pesar de las sombras que se tejen sobre su implicación en el robo de la tarjeta de su ex asesora, Dina Bousselham, no tiene pensado dimitir de su cargo como vicepresidente del Gobierno si finalmente se elevara la instrucción al Tribunal Supremo y el juez pidiera su imputación en el caso. En una entrevista en RNE, el también líder de Podemos aseguró que sería «el mundo al revés»: «¿Pero qué es esto? ¿Cómo que no somos perjudicados? se preguntó para después asegurar que no concibe esa posibilidad, en cuanto a plantearse su dimisión. «No concibo esa posibilidad, pero qué es esto, qué es esto», remarcó.

El vicepresidente volvió a utilizar el repetido mantra de que son «las cloacas del Estado» las que tratan de eliminar a su partido. En sus palabras, quieren «debilitar al Gobierno» y «acabar» con Unidas Podemos. A su juicio existe una persecución policial y mediática» sobre él. «Se han dedicado a mentir durante meses, años, con la intención de perjudicar a mi fuerza política y que no llegáramos al Gobierno», se defendió.

Sobre una posible comparecencia suya en el Congreso –a petición de PP y de Ciudadanos– para explicar su implicación en el caso que se juzga en la Audiencia nacional, evitó responder y aseguró que él «estaría encantado» de comparecer si se trata de una comisión de investigación sobre «las cloacas del estado» en la que también comparezcan entre otros, el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. «Me parece muy positivo que hagamos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Una comisión de investigación sobre las cloacas en la que todo el mundo pueda hacer todas las preguntas. No tengo problema en dar todas las explicaciones ahí».

Preguntado por la razón por la que conservó varios meses la tarjeta de su ex asesora cuando llegó a su poder de manos del director de Interviu, aseguró que fue para «protegerla» y dijo que «por supuesto» le devolvió la tarjeta en buen estado. «La señora Bousselham en ningún caso ha dicho que la tarjeta tuviera el más mínimo deterioro, y en la última declaración es muy específica», dijo el vicepresidente que también descartó que su exasesora sea la responsable de las filtraciones a los medios de los pantallazos con contenido de su móvil: «Por dios, no es que lo descarte yo, es que se lo robaron». «En ese teléfono había fotos íntimas de Dina. Se imagina una mujer de veintipocos años entregando fotos íntimas a gentuza como Villarejo?», se preguntó.

En cuanto a las informaciones de varios medios de comunicación sobre que su partido recibía filtraciones favorecedoras para ellos por parte del Fiscal Stampa, Iglesias lo ha negado.. Por último, en opinión de Iglesias, cuenta con el apoyo del el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Solo faltaría», se apresuró a decir, a pesar de que en Moncloa han declinado hacer declaraciones al respecto.