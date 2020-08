Padre Custodio Ballester: «Pedir cárcel es un despropósito salvo que los sentimientos católicos sean menos dignos que los de los musulmanes»

Javier Navascués (Reproducido). La fiscal de Audiencia de Málaga María Teresa Verdugo pide tres años de cárcel para dos sacerdotes católicos como autores de un delito de incitación al odio por verter críticas hacia el Islam en diversos artículos. Estos sacerdotes son el P. Custodio Ballester y el P. Jesús Calvo. Nos hemos puesto en contacto con el P. Custodio, que no es la primera vez que está puesto en el disparadero del pensamiento único, por defender la verdad. Valora los hechos y analiza la gran injusticia y el agravio comparativo que supone la petición de cárcel.

¿Como valora que el hecho de que usted vuelva a estar perseguido, esta vez por sus opiniones sobre el Islam?

Creo que tratan de intentar amordazarnos a mí y al padre don Jesús Calvo. La gran función de la fiscalía de odio es la defensa del pensamiento único, de la ideología exclusiva que ha adoptado el Estado en su intento de someter al silencio a la disidencia en la sociedad española. Otra cosa es que lo consigan… Mis comentarios sobre el islamismo violento son el pretexto. Se trata de una punición oficial por ir contra corriente defendiendo nuestros valores cristianos.

El pensamiento políticamente correcto impone cada vez más su dictadura y con más descaro.

Así es. Mientras el blasfemo Willy Toledo se va de rositas y al energúmeno Azcona, el que profanó en Pamplona las formas consagradas robadas de una Santa Misa, le sale todo gratis total, la fiscal de odio de Málaga, María Teresa Verdugo, persigue con fijación las palabras de dos sacerdotes que, en un debate intelectual, expresan su opinión sobre el islamismo violento y el plan Kalergi. El despropósito es evidente y no resiste las comparaciones, a no ser que los sentimientos religiosos de los católicos españoles sean menos dignos de respeto que los de los musulmanes. Eso es lo que parece manifestar la fiscal Verdugo hasta ahora.

Y hay ciertos colectivos que parecen vacas sagradas y no se les puede tocar.

Parece que sí. Los sentimientos religiosos de los musulmanes parecen ser muy delicados y dignos de tutela y protección, pues son una comunidad vulnerable, dicen los fiscales de odio. En cambio, los mismos fiscales y algunos jueces consideran en sus archivos de los procedimientos denunciadores y en sus sentencias, que la comunidad católica es lo suficientemente fuerte para aguantar tranquilamente cualquier cochinada profanadora.

¿Teme que vayan hasta las últimas consecuencias y acabar en prisión?

El gobierno de Pedro Sánchez y de Pablenin Iglesias es el gobierno de “la primera vez” en casi todo. Supongo que a la fiscal Verdugo le gustaría sobremanera vernos al Padre Jesús Calvo y a mí en el talego durante tres años por hablar demasiado. Está claro que en España la fiscal Verdugo puede pedir tres años de cárcel y una multa de 3000 euros para dos curas deslenguados.

Sin embargo, un fiscal en Valencia tan solo pidió quince meses de cárcel para el argelino que agredió en plena calle a dos mujeres que se besaban. Los yihadistas radicales y los islamistas violentos gozan, por tanto, de un estatuto que los católicos no tienen, según la fiscal de odio María Teresa Verdugo y sus colegas. Tal vez, porque maltratar físicamente a dos lesbianas es una costumbre ancestral, lo cual atenúa mucho la responsabilidad del infractor, si es argelino.

¿Está recibiendo nuestras de apoyo?

Muchísimas. Percibo la gran indignación que provoca entre la gente de bien el agravio comparativo construido por la fiscal Verdugo en su escrito de acusación. Son las dos varas de medir o la balanza trucada de la fiscalía de odio y, además, no se trata ya de juzgar sobre hechos materiales, sino sobre conceptos tan intangibles como las intenciones o los sentimientos.

Ciertamente me he sentido arropado por muchas personas, tanto conocidas como anónimas. Y a nivel asociativo, desde la Asociación enraizados.org, plataforma de referencia entre los creyentes que hace presente a Dios en la vida pública, pasando por la combativa asociación cívica catalana Somatemps, hasta la plataforma Familia Actúa, la cual está promocionando un hashtag en las redes sociales: #YoTambienSoyCustodio; y, por supuesto, Hazteoír, que prepara una alerta en favor de la libertad religiosa de los dos sacerdotes perseguidos con un ensañamiento digno de mejor causa.

¿Qué argumentos va esgrimir en su defensa?

El siguiente: Yo hablé del Islam en el contexto del islamismo radical y del yihadismo violento, que tantos asesinatos de inocentes está todavía causando. Las palabras y las expresiones no tienen significados unívocos y los contextos en los que se pronuncian son diferentes. El significado de las palabras, su intencionalidad y el contexto sólo puede darlos el que las pronunció. Si un segundo o un tercero, sea quien sea, el musulmán que se considera ofendido o la misma fiscalía, quieren dar a mis palabras y expresiones un significado determinado con la intención de condenarme, ya no estamos al nivel del estado de derecho, sino en una situación bien diferente. Espero que, al manifestar esto, el juez no me diga que desacato al tribunal.

Fuente: Ahora información



ENTRE ABAJO Y FIRME

Depende de ti frenar esta locura. Hazle saber al enviado especial de la Unión Europea para la promoción de la libertad religiosa, lo que está ocurriendo en Málaga y pídele que emplee su influencia para que se archive el caso.