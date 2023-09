Page recuerda a Sánchez que se presentó a las elecciones del 23-J en contra de la amnistía

«No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fueron con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por consiguiente, a los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Por tanto, para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de idea«. Son las palabras textuales pronunciadas este miércoles en Albacete por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con las que sube aún más de tono el debate interno sobre la amnistía en el Partido Socialista.

Las ya numerosas y crecientes voces que desde dentro del PSOE están mostrando su profundo rechazo a las negociaciones con Carles Puigdemont, en especial las de algunos destacados líderes históricos como Felipe González y Alfonso Guerra e incluso hoy mismo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, han tenido este miércoles un importante eco por parte del líder castellanomanchego, el díscolo del sanchismo Emiliano García-Page, a través de unas contundentes declaraciones a los periodistas.

Page ha mostrado abiertamente una fuerte preocupación por este asunto y ha recordado a Pedro Sánchez y al resto del Gobierno que el PSOE se presentó a las elecciones generales del 23 de julio en contra de la amnistía, unas palabras que resuenan en esta jornada en Ferraz como un fuerte aldabonazo.

El líder regional del PSOE ha sido claro y contundente. Y le ha dicho a Sánchez sin tapujos que se presentó a las generales con el compromiso de que la amnistía no cabía en la Constitución Española, una posición que ahora de pronto no se puede modificar, y mucho menos sin explicarla a los españoles. «Sinceramente este es un tema que me tiene muy preocupado, no solo la amnistía, sino el conjunto del debate territorial», ha dicho el líder castellano-manchego.

«Enormemente grave»

El líder de los socialistas castellano-manchegos, muy alineado con los más críticos de la amnistía, mostró recientemente su indignación por las negociaciones con Puigdemont, de las que dijo que carecían de cualquier «base moral», pero ahora ha ido más lejos al señalar directamente al presidente del Gobierno en funciones.

Lo que no cabía en la Constitución antes del 23 de julio, no puede caber ahora, ha lanzado García-Page en clara referencia a Sánchez y todo su gobierno, y lo contrario es una situación que, a juicio del barón socialista, «es enormemente grave».

Pero las palabras del presidente castellano-manchego no se han quedado ahí y han sido todavía más explícitas: «Porque la realidad es que desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía en la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave«, ha dicho Page.

Medicina previa

En este contexto, Page se ha declarado partidario de escuchar a Puigdemont y los independentistas, y hacerlo como «medicina previa», y sobre todo hacerlo, y esto también es textual, «cuando primero hayan reconocido el camino constitucional, se ratifiquen en el compromiso constitucional aunque quieran cambiar la Constitución o no les guste y en cualquier caso un compromiso evidente de no volver a las andadas. Porque esta es una obviedad que se quiere pasar por alto pero me parece de sentido común».

«Si te están diciendo que quieren la amnistía para volver a hacer lo mismo… sobrejuegas, vamos, que está más claro el agua», ha dicho al respecto el presidente castellano-manchego, recordando, otra vez, que «lo último que le he escuchado al presidente del gobierno hablar de amnistía ha sido que no cabía en la Constitución. Todavía no he escuchado otra cosa», ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha.

En relación con la posibilidad de una repetición electoral, Page opina que «bueno, si hubiera elecciones, lo que sí que tengo claro es que el Partido Socialista tendría muchas opciones de subir siempre y cuando no alimentáramos ninguna ambigüedad respecto de nuestra vocación constitucional y lógicamente de igualdad entre todos los españoles. Tengo claro que ese sería el objetivo».

Intención moderada y Aznar

Está clara la inquietud de Page, reflejada también públicamente en muchos históricos del PSOE, y todo apunta a que los socialistas están entrando en España en un periodo de ebullición que ahora mismo no se sabe dónde puede desembocar.

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que «casi los 55 años de mi vida llevo oyendo algunas cosas que se repiten, algunas se han encarrilado bien, otras no tanto. Pero tengo intención de hacer un planteamiento en el momento correcto, ahora estamos en el momento de la investidura de Feijóo y, por tanto, creo que hay que verlo también con mentalidad práctica, y no caer en la retórica en la que nos quieren llevar algunos. Quiero ver cosas con detalle y pronunciarme con fundamento, y siempre con firmeza pero con mucha intención moderada«.

En torno a la posición expresada este martes por el expresidente José María Aznar, Page también ha hablado con claridad: «A mí es que no me sorprende. Aznar en su salsa», ha dicho el barón autonómico asegurando que «yo lo que quiero superar es un poco este debate un tanto y este lenguaje un tanto guerracivilista que se está planteando por todos los lados. Yo creo que de los extremos no van a venir nunca las soluciones, ni de las posiciones extremas. Tienen que venir de las soluciones más ponderadas, más moderadas«, tal como ha apuntando.

En opinión de García-Page, «ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar cabezonamente, en que no se pierda del todo en España, porque si no estamos condenados a que permanentemente una mitad le esté llevando la contraria a la otra mitad».

Finalmente, el líder del PSOE en Castilla-La Mancha ha opinado que «este no es un debate ni siquiera a veces de izquierdas y derechas, como se quiere plantear, porque quiero recordar que Puigdemont es la derecha catalana, más que el PP en Cataluña. Y ha sido el rival permanente del Partido Socialista de los catalanes, de manera que tampoco le veo… Creo que en términos económicos Puigdemont se entendería mejor con Aznar que con nosotros». A Page le parece «legítimo» el gran acto contra la amnistía que ha convocado el PP.