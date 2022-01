Paralizaciones en la minería de Perú amenazan al Gobierno de Castillo

La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, viajará el próximo viernes a una zona de frecuentes protestas contra la mina de cobre Las Bambas, que está nuevamente bajo la presión de comunidades que podrían frenar otra vez sus operaciones.

El viaje a la provincia de Chumbivilcas fue anunciado el viernes por la propia Vásquez y sería su tercera visita a la zona desde que fue nombrada en octubre como jefa del gabinete de ministros del presidente izquierdista Pedro Castillo, tras repetidos bloqueos de carreteras que pararon las operaciones de Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente clave de ingresos fiscales para el país andino.

En diciembre, manifestantes de Chumbivilcas bloquearon durante más de un mes una vía que utiliza Las Bambas, lo que obligó a suspender operaciones y provocó un grave problema para la administración de Castillo, quien ha prometido priorizar las demandas de las comunidades marginadas.

Las Bambas reinició la producción a inicios del año después de que Vásquez viajara a la zona de conflicto y negoció en el lugar un acuerdo para evitar nuevos bloqueos.

Pero algunas comunidades de Chumbivilcas han dicho desde entonces que rechazan ese acuerdo y pidieron a Vásquez que prosiga las negociaciones, según el acta de la reunión a la que tuvo acceso Reuters con fecha del 6 de enero.

«Habiendo analizado los acuerdos y en mérito que los mismos no recogen las propuestas de las comunidades (…) en ese sentido dichos acuerdos no son el clamor del pueblo», decía el acta de la reunión de las comunidades, que llamó a Vásquez y Castillo a reunirse con ellos, en persona el próximo viernes. No está claro si Castillo asistirá a la reunión. Por lo general, le ha encomendado a la primera ministra que se encargue de los asuntos relacionados con Las Bambas.

«Las masas en general opinan de que si no llega el señor Presidente de la República, no se llevará a cabo el diálogo y en consecuencia nos levantaremos en medida de lucha», dijo el documento de los comuneros.