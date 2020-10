Paro de médicos de mediana incidencia y sin negociación

Los médicos de los centros de atención primaria (CAP) que gestiona el Institut Català de la Salut (ICS) –unos 280, el 80% de los existentes– iniciaron ayer su huelga de cuatro días (toda esta semana), convocada por Metges de Catalunya (MC), con una incidencia mediana. El sindicato la cifró en el 60%. El ICS la rebajó a menos del 20%.

La incidencia dada por el ICS fue del 19,7% de la plantilla en huelga en el turno de mañana y algo menor en el de tarde (17%). Otro 33% (38% por la tarde) trabajaba en servicios mínimos. El mayor seguimiento fue en la región sanitaria de Girona (31,5% por la mañana), seguida de la Catalunya Central, Barcelona ciudad y área metropolitana norte (24-25%). Según MC, en Girona hubo un seguimiento del 70%.

El sindicato MC niega que haya 500 facultativos más que en el 2018, dice que es un cómputo de jornadas

El ICS recordó que la huelga no afecta a enfermería y atención social y al usuario de los CAP. Uno de sus directivos, Xavier Saballs, afirmó que los centros funcionaban “con normalidad” y que no se ha planificado nada para afrontar la huelga. No cerró la puerta a una negociación si el Departament de Treball convocara una mediación, pero defendió que “no es necesario hacer huelga para negociar”.

Los médicos dicen que sí, porque están “desesperados”, pues el ICS no atiende sus demandas y la epidemia de Covid-19 ha agravado su sobrecarga de trabajo. Ante las críticas de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, que no ve el momento “oportuno” para hacer huelga (lo mismo dijo el ICS), Javier O’Farrill, responsable de primaria en MC, indicó que “valoramos que estamos en una epidemia, pero nunca es el momento oportuno y en realidad peleamos porque queremos dar una mejor atención a los pacientes”. Los médicos piden que se aumenten las plantillas, más tiempo por visita y mejoras salariales. Quieren que se destinen a la atención primaria parte de los fondos europeos establecidos para combatir los efectos de la Covid-19.

El dirigente sindical, que se mostró satisfecho con el seguimiento del paro, aseguró que el ICS “miente” cuando indicaba ayer que este agosto contaba con 6.210 médicos de atención primaria, 500 más que los 5.710 de diciembre del 2018. Según O’Farrill, no hay 500 médicos más, sino que ese es un cómputo en jornadas completas, pero muchas logradas a partir de ampliaciones de horarios de los médicos. “Si fuera verdad lo que dicen no estaríamos como estamos ni protestaríamos”, apuntó. MC afirma que en diez años se han perdido 900 médicos. “El ICS debería sentarse a analizar por qué no se quedan los médicos MIR que formamos en Catalunya”, añadió. Según él, en otras comunidades encuentran mejores condiciones laborales y salariales. UGT, que no convoca la huelga, pidió a la Generalitat que abra un diálogo.

También están en huelga indefinida desde el día 9 los trabajadores de ambulancias de empresas privadas. Hacen todos los traslados urgentes, de acuerdo con los servicios mínimos, pero no así los programados. El seguimiento de la huelga es desigual. Fuentes hospitalarias señalaron que han empezado a notar este paro porque complica idas o salidas de pacientes, por ejemplo, las altas domiciliarias (cuando continúa la atención del paciente en su casa), pues a veces no hay ambulancias para trasladar a los pacientes. Según UGT, en este conflicto tampoco había negociación prevista.