Paro: La tasa de desempleo sube hasta el 16,3% con 355.000 desempleados más

La salida del confinamiento en el segundo trimestre del año sólo permitió a la economía española recuperar la mitad del empleo destruido. La tasa de paro en los últimos tres meses ha subido hasta el 16,3%, 2,3 puntos más que hace un año, con 355.000 desempleados más, el mayor incremento desde el primer trimestre del 2012. Así, la cifra total de parados queda en 3.722.900 personas.

Según las cifra de la Encuesta de Población Activa (EPA), entre julio y septiembre se crearon 569.600 puestos de trabajo. Es el equivalente al 53% de los ocupados que perdieron su empleo en el trimestre precedente. Por lo tanto, hay algo más de medio millón de empleados que perdieron su trabajo con el confinamiento y aún no lo han recuperado.

Obviamente esas cifras no tienen en cuenta los empleados en ERTE (expedientes de regulación de empleo) que pese a no trabajar desde hace meses no se les considera parados. Según el INE, había 3,6 millones de ocupados que no trabajaron. La reducción respecto al trimestre anterior es de 1,1 millones. Según el ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño se han incorporado a sus puestos de trabajo “cerca del 80% de las personas que estaban en ERTE”.

Entre julio y septiembre, el INE detectó que más del 10% de los ocupados trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, lo que supone un retroceso sobre el 16,2% del segundo trimestre.

Si se pone el foco en el paro juvenil, entre los menores de 25 años, se ha disparado a su valor más alto desde el inicio del 2017, al 40,4%. Respecto a los hogares con todos los miembros en paro, suben un 16% en un año, hasta los 1.172.700, máximos desde el arranque del 2018.

En Catalunya, la tasa de paro es del 13,23% en el tercer trimestre del año (Llibert Teixidó)

En Catalunya, la ocupación creció en 96.400 personas al mismo tiempo que se incrementó el número de desempleados en 33.600 personas. La tasa de paro en la comunidad es del 13,23%, tres puntos menos que la del conjunto de España. La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha señalado esta mañana que los datos de la EPA muestran que “la evolución económica fue favorable” en el tercer trimestre del año.

En el segundo trimestre la tasa de paro se situó en el 15,33%. La EPA se ha publicado justo cuando España -igual que el resto de países europeos- ha entrado de lleno en la segunda ola de la pandemia. Algunas comunidades como Catalunya han decretado toques de queda nocturnos al tiempo que han forzado el cierre de bares y restaurantes.