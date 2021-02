‘Patria y Vida’: Artistas cubanos protestan contra la dictadura y Díaz-Canel responde – La Gaceta de la Iberosfera

¿Que celebramos? Si la gente anda deprisa

Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa

Todo ha cambiado ya no es lo mismo

Entre tú y yo hay un abismo

Publicidad de un paraíso en Varadero

Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron

No mas mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas,

Ya no gritemos “Patria y Muerte” sino “Patria y Vida”,

Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos…

Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente,

Quien le dijo que cuba es de ustedes si mi cuba es de toda mi gente

Se acabó, Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio

Ya se acabo, Ya se acabo la risa y el llanto ya esta corriendo

Se acabó, Y no tenemos miedo, se acabó el engaño

Ya se acabó, Son sesenta y dos haciendo daño