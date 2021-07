Pedro Castillo arremete legalmente contra un medio opositor y pide que sea sancionado – La Gaceta de la Iberosfera

El pedido del candidato ultraizquierdista Pedro Castillo (Perú Libre) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se investigue y sancione al periodista Beto Ortiz y el canal Willax TV -un medio de oposición con una línea editorial afín a la derecha- por violación al Código de Ética en la prestación de los servicios de radiodifusión, ha provocado alarma entre los periodistas y defensores de la libertad de expresión en el país andino, en vísperas de que el jurado electoral proclame definitivamente a Castillo como nuevo presidente de la República.

Por medio de una carta dirigida al ministro Eduardo Gonzáles Chávez, titular del MTC, Pedro Castillo y su abogado Juan Palacín indican que Willax TV habría violado derechos fundamentales como “la libertad de información veraz e imparcial, el respeto al código de normas éticas, el respeto al honor, a la buena reputación y respeto al derecho de rectificación”.

A través de un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) mostró su rechazo a la carta enviada desde el partido Perú Libre con las firmas de Castillo y Palacín, advirtiendo que la misiva “supone objetar la línea editorial periodística” de Willax TV “que está fuera del control estatal”, y contiene “términos intimidatorios contra la libre expresión”.

“Asumiendo que ha sido violado su derecho al honor y a la buena reputación, y que Willax TV difunde información inveraz e incumple el Código de Ética para la prestación de servicios de radiodifusión, el señor Castillo pide investigar los contenidos del medio. Añade que, si le fuera encontrada responsabilidad, el MTC debe sancionarlo administrativamente y denunciarlo civil y penalmente ante el Poder Judicial. La carta menciona como infractor al periodista Humberto Ortiz, que conduce el programa Beto a Saber. La carta no indica qué contenido está relacionado con una supuesta infracción ni el artículo del Código de Ética vinculado. Pretender sancionar a un medio bajo esta imprecisión supone objetar su línea editorial periodística, lo que está fuera del control estatal”.

Además, IPYS resaltó que la iniciativa de Castillo resulta “preocupante”, teniendo en cuenta que sería él quien asuma la Presidencia de la República el próximo 28 de julio de llegar a ser proclamado como tal por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que tiene previsto emitir la resolución de proclamación general de resultados entre el 19 y 20 de julio, aunque debe resolver primero los recursos de apelación de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.

“Esta iniciativa es preocupante en quien espera asumir la Presidencia de la República. El señor Castillo puede recurrir ante el Poder Judicial para querellar al medio si considera que su honor ha sido afectado. El MTC debe ejercer el control al que se encuentra facultado libre de las presiones de políticos o gobernantes. El IPYS invoca al señor Castillo, si es proclamado presidente, a no promover el control de los contenidos periodísticos desde el poder estatal”, advierte IPYS.

Desde Perú Libre se apunta a promover una ley de medios que regule a la prensa peruana. Esta postura se ha radicalizado luego que algunos medios de comunicación vincularan a Castillo con el caso “Los Dinámicos del Centro”, presunta organización criminal que involucra a funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín (DRTC) y dirigentes del partido Perú Libre, que habrían destinado dinero ilícito -coimas- para financiar la campaña para las elecciones generales 2021.

Castillo rechazó cualquier vínculo con los posibles actos de corrupción en su campaña electoral, asegurando que está dispuesto a someterse a “cualquier tipo de investigación”.

“Por respeto al pueblo me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol, ha dicho sabes qué, Pedro acá está el dinero para tu campaña, esto es para ti. Lo rechazo rotundamente, esta campaña la ha hecho el pueblo. No solamente lo rechazo, lo repudio y lo condeno”, dijo.

Perú Libre: “El socialismo no aboga por la libertad de prensa”

Para el periodista Diego Acuña, conductor del programa Edición Especial -que se transmite por Willax TV-, las amenazas de Perú Libre a la libertad de prensa e información no deberían sorprender a nadie, pues en su Ideario y Programa, el partido marxista-leninista asegura que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo”, y que “la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando esta se libere del yugo del capital”

“En el Ideario y Programa de Perú Libre, que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones y luego pretendieron desconocer, está claramente consignado, en la página 30, la situación tan preocupante que tendría la prensa en este país, porque ellos proponen crear un organismo que regule el contenido de la prensa. Y eso es peligroso, porque no solo tendrías que pasar a través del filtro del gobierno para publicar o transmitir tu contenido, sino que deberías ponerte de acuerdo con este para que lo hagas, con lo cual la prensa queda desnaturalizada. Las actitudes hostiles de integrantes de Perú Libre hacia la prensa a lo largo de la campaña, como aquella vez en que la congresista electa Zaira Arias insultó a Beto Ortiz cuando fue invitada a su programa, amenazando fuera de cámaras que de llegar al poder nos iba a cerrar, evidencia que jamás ha sido ningún secreto que ellos consideran que la prensa es una aliada de la derecha y debería librarse del yugo del capital, tal y como aseguran en su ideario y programa, donde incluso citan a Lenin y a Fidel Castro”, comenta.

Acuña -cuya entrevista a Pedro Castillo puso en evidencia la falta de conocimientos en materia de gestión pública que adolece el virtual presidente del Perú-, cree que gran parte de la prensa peruana ya está alineada con Perú Libre a pesar de las amenazas contra las libertades de expresión, de prensa e información, y que la labor de los pocos periodistas críticos es la de seguir cuestionando el poder de turno, incluso si eso significa incomodarlo.

“Hay un grueso de la gran prensa que evidentemente ya se alineó con el partido del lápiz [símbolo de Perú Libre], y todos sabemos quienes son. Nosotros en Willax somos un medio joven que está creciendo muy rápido en audiencia, y nuestra línea es clara: no vamos a estar nunca alineados con el poder, mucho menos con uno que ha sido tomado por la extrema izquierda y sus aliados. Tampoco si ganara Keiko Fujimori yo me alinearía con ella, no soy fujimorista. La prensa no puede ser aliada con el gobierno de turno. Conversaba con Beto Ortiz, y nos pasa que algunas personas nos reconocen por la calle y nos agradecen por lo que hacemos. Hemos llegado a un escenario en donde se tiene que felicitar a ciertos periodistas por cumplir su labor, que es informar sin sesgos y sin alinearse al poder de turno, porque la gran prensa está haciendo todo lo contrario. Se percibe como extraordinario que la prensa haga su trabajo. Es muy raro encontrar una prensa independiente en el Perú, una cuyo trabajo es ser irreverente y cuestionar el poder, incluso si eso significa incomodarlo”, asegura.