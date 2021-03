Penetra a la inversa – La Gaceta de la Iberosfera

En Brasil llaman “penetras” a los que se cuelan en las fiestas, bailes y cenas supuestamente elegantes. Una fiesta sin “penetra” conocido se considera un fracaso. Y el fracaso alcanza soterras humillantes, si el “penetra” no forma parte del escogido club de “Penetras Distinguidos”.

Un “penetra” con prestigio jamás es invitado, y sabe que los anfitriones de la fiesta desean ardientemente su presencia. Son los más educados, los que mejor saludan, y los más beneficiados por las mujeres. Si un marido brasileño observa que su mujer está bailando con un “penetra” de postín, se siente favorecido por los cuernos. Porque después del baile, viene la contemplación de la noche de Copacabana, la invitación a tomar la última copa en el piso del “penetra”, y como es de suponer, la penetración.

La ministra no está obligada a explicar los motivos de su austera disposición de los 500 millones de euros que dispone para financiar chorradas

Una de las chicas de Irene Montero, Beatriz Gimeno, que se proclama con difusión mundial rotundamente lesbiana, parece haber recibido de la Montero una gratificación por productividad de 59.000 euros, que sumados a los que percibe como asesora, dan como resultado 113.000 euros de remuneración. En una nación tan rica y bien administrada como España, con un Gobierno social-comunista cuya política económica tan sólo ha llevado al paro a 4.000.000 de trabajadores, se me antoja excesivamente discreta la nómina de la asesora. El concepto de productividad y su interpretación no está reglado, y por ello, la ministra no está obligada a explicar los motivos de su austera disposición de los 500 millones de euros que dispone para financiar chorradas.

Doña Beatriz es partidaria de la “penetración a la inversa”, aunque no ha sabido explicarlo del todo. Es decir, del hombre penetrado por la mujer por su orificio posterior –carece del otro-, mediante instrumentos y objetos adecuados para la acción. No aporta opciones diferentes, y ello me ha llevado a consultar con mi amigo Imanol Eguremendi Aguirresolórzano, que fue en mi juventud mi mejor compañero en la Escuela de Remo del Urumea. Imanol es un hombre siempre dispuesto a colaborar con el progreso, y ha aceptado mi reto.

Al cabo de tres días, he recibido por correo electrónico, la síntesis de su aportación al progreso del mundo mediante la penetración a la inversa.

“Mi señora, que tiene imaginación, y no como esa Beatriz, ha intentado diferentes métodos, y ahí, tengo que reconocer, algo he sentido”

Cuando éramos jóvenes, Imanol, para despedir su soltería, viajó a París. Y de vuelta, en la terraza del Bar Pepe de San Sebastián, en la calle Zumalacárregui, nos reunió a sus amigos para narrarnos sus impresiones parisinas. “París, como ciudad, impresionante. Y mucha gente. Edificios bonitos y parques y tiendas. Y en cuestiones de amor, muy variada. Hombres con mujeres, mujeres con mujeres y hombres y con hombres, muy doloroso, por cierto”.

En el correo me dice:” Querido amigo. Ya he probado con mi señora la penetración a la inversa. Nada de particular. Aburrida penetración. Pero mi señora, que tiene imaginación, y no como esa Beatriz, ha intentado diferentes métodos, y ahí, tengo que reconocer, algo he sentido. Hemos experimentado la penetración a la inversa con trayectoria diagonal, penetración con postura muelle, penetración con crema “La delíce des Forets”, muy agradable, y la penetración a la inversa con trayectoria confusa en aceite de oliva. Si deseas mi opinión, creo que la penetración a la inversa es progresista y servirá para que el mundo sea más tolerante y permisivo en el futuro. Abrazos. Imanol”.

Un contrasentido quemar iglesias cuando la santa que ilumina con su nombre a Irene Montero fue abrasada en la hoguera por guardar las Sagradas Escrituras

Después del resumen de mi amigo, tengo que felicitar a doña Beatriz Gimeno por su hallazgo, y protestar de nuevo, por la escasa compensación económica que percibe. Discrepo eso sí, de algunas de sus intenciones. Se ha manifestado recientemente como “defensora de la urgente incineración de las iglesias”, y se enfadó mucho cuando una cadena de televisión –cualquiera, todas son de ellos-, emitió la película Pretty Woman. Lo de incendiar iglesias con una jefe llamada Irene es arriesgado. Porque Irene se llama así por Santa Irene, nombre de origen griego que significa “paz”. Y según el Diccionario de Nombres de personas (Editorial De Vecchi, Barcelona 1988) fue elevada a los altares porque “ dos días más tarde que sus hermanas Santa Ágape y Santa Quionia, en Salónica, año 304, Santa Irene es entregada a la hoguera por haber guardado en su casa las Sagradas Escrituras y los pergaminos cristianos que el edicto del Emperador Diocleciano quería reducir a cenizas”. Un contrasentido quemar iglesias cuando la santa que ilumina con su nombre a Irene Montero, fue abrasada en la hoguera por guardar las Sagradas Escrituras. De llamarse Diocleciana Montero, se entendería mejor.

En resumen. Que la penetración a la inversa de Beatriz Gimeno, no es otra cosa que una gilipollez más de estas obsesas sexuales y gamberras ultrafeministas. Y gracias por tu esfuerzo, Imanol.