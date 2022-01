Perú Libre expulsa del partido a la vicepresidente del Gobierno de Castillo

La formación comunista Perú Libre ha expulsado de sus filas a la vicepresidente del país, Dina Boluarte. Argumentan hacerlo por indisciplina, tras unas declaraciones vertidas por la mandataria en la que se desmarcaba del ideario del partido.

Así, el Consejo de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana de Perú Libre ha acordado la «expulsión por falta grave» de Boluarte, motivada por «la afección y quebrantamiento de la unidad partidaria» de la formación, así como el «desprestigio de sus dirigentes y afiliados», según se recoge en un comunicado del partido.

En este sentido, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha celebrado esta decisión en sus redes sociales, donde ha aseverado que la medida se ha tomado por la «indisciplina» de Boluarte y ha exclamado: «Leales siempre, traidores nunca».

Por su parte y tras conocer la noticia, la vicepresidente ha reconocido que su actividad en lo relativo a Perú Libre había ido «de más a menos» en los últimos tiempos debido a «discrepancias internas».

Además, Boluarte ha lamentado que dichas desavenencias no se hayan resuelto en el seno de la formación izquierdista y que se hayan aireado y mostrado al público. «Las ideas se tienen que debatir a la interna y respetar lo que cada uno de sus militantes dice», ha añadido.

«No es la primera vez que me han intentado expulsar del partido por el simple hecho de no opinar o no pesar conforme el secretario general del partido desea», ha reprochado la vicepresidente de Perú en conferencia de prensa.

De igual modo, la primera ministra, Mirtha Vásquez, ha tildado la expulsión de Boluarte como «contraproducente» y ha reconocido no comprender la decisión del partido pues la vicepresidente está comprometida con los «objetivos de un gobierno de izquierda».

Este fin de semana, la vicepresidente peruana señaló en una entrevista para el diario ‘La República’ que «nunca» había «abrazado» el ideario de Perú Libre, tras lo que tanto Cerrón como el ex primer ministro Guido Bellido salieron al paso para criticar a Boluarte por «oportunismo» e incoherencia.

«Si un político no coincide con el programa e ideario de un partido político que le abre las puertas, y a pesar de ello se afilia, entonces su intención no es servir al pueblo; sino a él o a ella misma. Perjudicando las esperanzas de los electores hacia el cambio», remarcó Bellido.