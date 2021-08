Pfizer no obliga a sus empleados a vacunarse, según documentos filtrados

Oliver Cook.- Según documentos internos filtrados, Pfizer no obliga a su personal a vacunarse contra el coronavirus. Mientras tanto, algunas empresas se ven obligadas a vacunar a su personal.

Según las imágenes de un folleto “confidencial” de Pfizer elaborado por la vicepresidente ejecutiva y jefa de recursos humanos, Payal Betcher, Pfizer se ha negado a la exigencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que las empresas privadas obliguen a la vacunación, y obliga a realizar pruebas a su personal no vacunado, informó HumansAreFree.

“Por favor, tenga en cuenta que si usted ha declarado que no está vacunado, se niega a declarar su estado, o tiene una excepción médica o religiosa, Pfizer requerirá que usted participe en un régimen de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de COVID-19”, dice el folleto.

Los documentos se filtraron después de que Biden visitara a los directores generales de las aerolíneas para persuadirles de que exigieran a su personal que se vacunara, según informó Reuters.

Biden dijo el 11 de agosto que los abogados del gobierno federal están estudiando si puede exigir a todos los estadounidenses que se vacunen.

“Está muriendo y morirá gente que no tiene por qué morir. Si estás por ahí sin vacunar, no tienes por qué morir”, dijo el 29 de julio, según The Guardian.

Según una encuesta de Mercer realizada a más de 200 organizaciones estadounidenses, el 14% exige que los empleados se vacunen para trabajar en la oficina.

Mientras tanto, debido a la política de vacunación contra el COVID-19 (virus de la PCC) exigida, unos 160 agentes del sheriff de San Francisco han amenazado con dimitir y buscar empleo en otro lugar o jubilarse anticipadamente.

Las autoridades de San Francisco han anunciado que todos los empleados de la ciudad deben vacunarse o se arriesgan a ser despedidos.

Además, a raíz de un informe en el que se afirmaba que el cuartel general del ejército había instado a los mandos a prepararse para la vacunación obligatoria en septiembre, algunos miembros del ejército estadounidense declararon que dimitirían si las fuerzas armadas imponían la vacuna COVID-19.

En la India, el Tribunal Superior de Gujarat ha emitido un aviso de causa a la Fuerza Aérea por el despido forzoso de un oficial que se negó a tomar la vacuna contra el COVID-19, alegando que estaba utilizando la medicina ayurvédica recomendada por el ministerio de AYUSH para aumentar su inmunidad contra el COVID-19.

El funcionario, que impugnó su despido ante el Tribunal Superior de Gujarat, obtuvo una suspensión de la ejecución por parte del tribunal.

Por otra parte, la policía francesa ha empezado a patrullar las calles de París, aplicando el “Virus Pass” e imponiendo multas de hasta 9.000 euros.