Phillip Butters: ‘En PBO peleamos contra el comunismo con la idea de ganarle… por eso Castillo trata de acallarnos’

[embedded content]

El Gobierno comunista de Pedro Castillo trató la pasada semana de censurar a la única radio opositora PBO, «la radio con fe», «que encarna un pensamiento democrático y pelea contra el comunismo» con la idea de «ganarle», según afirma el fundador y presentador de la emisora, Phillip Butters.

En una entrevista concedida a La Gaceta de la Iberosfera, señala que Sendero Luminoso es «el movimiento terrorista más brutal del hemisferio sur de la humanidad en toda su historia», hecho que recuerdan siempre en PBO, al tiempo que denuncian al Socialismo del Siglo XXI, «que es el comunismo del siglo XXI», y «fusilan a Cuba, a Daniel Ortega, a Hugo Chávez que todavía está vivo en Nicolás Maduro, a Lula da Silva…».

Así, manifiesta que antes del intento de censura, la periodista Claudia Toro denunció que en el Ministerio del Interior que se estaban vendiendo los ascensos a general «por unos 30.000 euros» y previamente Castillo había tenido un par de entrevistas amañadas y una entrevista de Fernando del Rincón en CNN, «en el que desnuda su nivel».

«Esa entrevista fue acallada por toda la prensa de Perú menos por Phillip Butters (…), al poner esto en la señal de PBO todo Perú hizo viral la vergüenza que implica tener a un analfabeto funcional, comunista y resentido social de presidente… evidentemente esto lo tenían que parar a sangre y fuego».

Phillip Butters avisa de que no se va a sentar con ningún comunista a arreglar nada: «No tengo que pactar mi libertad de expresión y libertad de empresa. O estoy con la democracia y con la libertad o me siento a negociar con el diablo, y yo al diablo lo combato porque tengo la razón y el derecho me asiste«.

Además, desenmascara a la fiscal de Perú Zoraida Ávalos y afirma que tras la victoria de Castillo «no tenía temores, sino certezas». «Por eso dije hoy más que nunca hay que seguir peleando por la democracia». Y avisa de que no se rendirá. «Si no te enfrentas al comunismo sabiendo que la guerra es interminable, estás perdido. Lo entienden como su dogma, su fe es el odio (…). Voy a pelear y voy a ganar, me preparo para la pelea, no para la derrota. Nosotros vamos a seguir creciendo y avanzando (…). Les aseguro de que antes de que cante un gallo va a caer Castillo y nosotros vamos a estar ahí para festejar su caída».