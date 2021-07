Pilar Álvarez de las Asturias, secretaria de Maternidad y Vida de Valores: «No se puede obligar a un sanitario a practicar un aborto»

Pilar Álvarez de las Asturias.- La objeción de conciencia también es un derecho al igual que la de culto religioso, por tanto no se puede obligar a un sanitario a practicar un aborto, si su convencimiento es lo contrario y sus creencias o voluntades. No es subjetivo sino todo lo contrario, la conciencia está completamente ligada a la razón y surge cuando la ley civil no coincide con la ley moral”, ha manifestado Pilar Álvarez de las Asturias, secretaria de Maternidad y Vida de Valores Región de Murcia.

Por eso considera que Irene Montero no puede imponer a nadie y menos a los sanitarios, médicos y enfermeras a que desarrollen lo que ella demanda: “Tenemos el deber de salvar vidas, no de arrebatársela a nadie, nuestro trabajo, no es solo un trabajo, es una vocación profesional dedicada al estudio, a los avances científicos y a los cuidados de todas aquellas personas que por sí mismas no pueden cuidarse”, señalaba la Secretaria de Maternidad y Vida cuya profesión, enfermería, es una de las que está siendo cuestionada para ejercer la objeción de conciencia junto a la Medicina, una ciencia para el progreso de la salud, usada para hacer bien al enfermo, no para lo contrario.

“La eutanasia también es una táctica para despoblar el mundo, suponiendo un gasto económico muy importante, que suponen esos candidatos a pedir su propia muerte, inducidos por sus ideas. Cuando invirtiendo en CUIDADOS, en psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores y demás profesionales que sirven a la población, se aumentarían considerablemente su nivel de vida tanto físico como psicológicamente”, ha sentenciado Álvarez.

“Las niñas menores de edad, no pueden abortar de ninguna manera y menos sin el conocimiento de sus padres, precisamente por eso, por ser menores de edad” afirmaba Pilar Álvarez tras la reunión de la Comisión de Maternidad y Vida el pasado jueves donde también se acordó pedir a la AMPAS de la Región de Murcia que se impliquen en la educación sexual de sus hijos.

La secretaria de Maternidad y Vida ha querido finalizar su rueda de prensa mandando un mensaje a Irene Montero: “Tres días de reflexión ayudan a muchos niños a nacer y hacer felices a sus madres. Eso también le molesta a Irene Montero, no vaya a ser que por mucho pensar se le fastidie ”la progresión. Porque, para ellos, eso es el progreso, la destrucción de la vida humana”.

“Desde Valores reiteramos nuestra repulsa a estas manifestaciones de Irene Montero y animamos a todos los españoles a que actúen en conciencia y con criterio propio”, apostilla.