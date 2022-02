Pio Moa afirma que "España no tiene conflictos con Rusia" y cree un error el apoyo de Abascal a la OTAN en el conflicto de Ucrania

AD.- “Creo que Abascal ha cometido últimamente un serio error: declararse a favor de la OTAN en la cuestión de Ucrania, en vez de defender la neutralidad de España”. Son palabras del historiador y colaborador de AD, Pío Moa, contenidas en una entrevista en la que analiza el papel de los dos principales partidos españoles con perspectiva sumamente crítica. Cree Pío Moa que una nueva victoria socialista en las elecciones generales conllevaría “la disgregación y satelización del país” e incluso un escenario de guerra civil. Respecto al conflicto de Ucrania, defiende que “la única posición admisible para los intereses españoles, aunque no para los de sus oligarquías, es la neutralidad”.

– ¿Qué pasaría si volviera a ganar el PSOE?

Esta posibilidad hace dar gritos de angustia a muchos ante el esperpento de un PP que se está destruyendo solo. Pues pasaría que se profundizaría aún el largo proceso de disgregación y satelización del país que llevan realizando el PP y el PSOE juntos, hasta plantear un contragolpe necesario o incluso guerra civil.

El PP de Ayuso no existe, ella es ahí un cuerpo extraño, que tampoco tiene un verdadero peso o fundamento político.

Comparan la maniobra contra Ayuso con las cremas de la Cifuentes. Como si las cremas famosas, en su increíble cutrez, no bastasen para retratar al personaje. Como sus bailoteos con la Carmena festejando el “orgullo gay”.

El Doctor es la consecuencia de Rajoy. Rajoy es la consecuencia de Zapatero. Y Zapatero es la consecuencia de la condena del 18 de julio por Aznar. Muchos creen que esa condena es anecdótica, cuando va al fondo de la gran cuestión. El significado histórico del 18 de julio es la continuidad de España como nación, es la victoria sobre la disgregación y la sovietización. A la que vuelven a conducirnos entre todos.

– Y en este contexto, ¿cómo está viendo la figura política de Abascal?

Creo que Abascal ha cometido últimamente un serio error: declararse a favor de la OTAN en la cuestión de Ucrania, en vez de defender la neutralidad de España. ¿Puede haber guerra en Ucrania? Desde luego que puede. Y a España le conviene alejarse de ella lo más posible, no servir de peón a las potencias de Gibraltar.

Abascal ha evitado contestar a la prensa después de su reunión con Orbán y Morawiecki. Ello indica poca claridad en su postura. Pero, tal como la ha querido interpretar la Triple M, resultaría una oposición abierta a Rusia, tratada como culpable del conflicto. Abascal habría cometido ahí un doble error, llevando demasiado lejos sus compromisos con Polonia y oponiéndose innecesariamente a Rusia, en lugar de permanecer neutral.

Hay en esta situación dos cuestiones muy diferentes: quién amenaza a quien en Ucrania, y qué postura debería tomar España. La primera está bastante clara, es Rusia la amenazada. Pero aunque fuera al revés, España no tiene conflictos con Rusia, y solo podría entrar en el de Ucrania como satélite y carne de cañón de potencias con las que sí tenemos conflicto, y muy grave aunque los gobiernos corruptos PP y PSOE quieran hacerse los desentendidos. La única posición admisible para los intereses españoles, aunque no para los de sus oligarquías, es la neutralidad.

– ¿Gobernará el PP Castilla y León con VOX?

En Madrid, el PP y VOX funcionan bastante bien, no por el PP sino por Ayuso. Los jefecillos del PP se preguntan: ¿debemos sumarnos a la línea de Ayuso o debemos domarla y en su caso expulsarla? ¿Qué conviene más para retener nuestros cargos y sueldos?

Muchos insisten en que PP y VOX defienden básicamente lo mismo, con diferencias de matices. Si fuera así, VOX sería una engañifa. Pero por ahora se percibe algo distinto. Un gobierno PP-VOX en Castilla y León será por ello inviable, a menos que uno se doblegue a la política del otro.

– ¿Y qué es lo primero que debería hacer VOX si entra en el gobierno de Castilla y León?

VOX ha anunciado que derogará la ley de memoria chekista en Castilla y León. Es un asunto absolutamente crucial, porque esa ley ataca las libertades, la democracia, la convivencia nacional y la verdad histórica. ¿Cómo ha podido salir adelante? Por la miseria política, en especial del PP, y la falta de cultura democrática en la sociedad.

– Dice Sánchez que VOX es un peligro para la democracia.

Qué entenderá ese estafador por democracia…

Si vamos a lo esencial, el gran problema de España consiste en la combinación de separatismos y satelización del país. Es decir, en el ataque simultáneo a la unidad y soberanía de España, y a la democracia.

– ¿Cree usted que la ideologización de los centros universitarios es la principal causa del declive cultural en España?

Le transcribo una carta recibida de un alumno: “Soy estudiante de historia y en clase nos tienen prohibido utilizar el término de ‘Reconquista’ argumentado que el Reino de Asturias no estuvo bajo el dominio romano o visigodo y que los astures se rebelaron simplemente por una subida de impuestos de los árabes. En contraste con los reinos cristianos del norte al-Ándalus recibe una leyenda rosa y todo tipo de elogios, incluso se ha llegado a decir en clase que los españoles procedemos de al-Ándalus ‘donde convivían las tres culturas’. En la facultad no se puede tener una opinión distinta porque te la prohíben y debes ocultar tu opinión si no quieres ser señalado. El primer día nada más entrar en la carrera nos explicaron que España no existe hasta 1812 y que la monarquía hispánica llegó a ser el estado más esclavista e inquisitorial de la historia; o como prácticamente todos los docentes enaltecieron la ley de memoria democrática. Carteles de Blas Infante por los pasillos de la facultad…”

Es necesaria una respuesta enérgica a estos mangantes. Vivimos bajo la tiranía de la estupidez, proyectada a chorros desde la institución que más debía combatirla.

*

Comparte este artículo