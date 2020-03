Pío Moa: «Tenemos un gobierno de auténticos delincuentes que lo están destrozando todo con el líder tontín del PP apoyándoles incondicionalmente»

Por Pío Moa.- ¿Por qué hay mucha más plaga en Madrid que en las demás regiones? Es difícil decirlo, pero lo más probable es que se deba a las concentraciones, reuniones y la gran manifestación del Día de la Tiorra, en que han convertido el día de la mujer, al cachondeo musical de los feministas con el coronavirus y al cachondeo oficial, todo lo cual hizo perder quince días que los expertos consideran de la mayor importancia. Para la pandilla gubernamental, la demagogia tiorreña iba por delante de todo, a pesar de las advertencias. Posiblemente influyera también el mitin de VOX, aunque no llegó a las 9.000 personas. En la manifestación de las tiorras dicen que fueron 120.000, bien arremolinadas, con mucho abrazo y mucho griterío y las salivillas correspondientes.

Desde entonces, la gestión del gobierno apenas ha mejorado. Se ha inventado unos 200.000 millones de euros (sobre un billón del PIB lastrado por otro billón de deuda) y ha hecho pasar por medidas especiales las que por ley tiene obligación de cumplir al margen del coronavirus, y su control sanitario está provocando retrasos en la provisión de medios a los hospitales de ciertas comunidades, que estos estafadores intentan justificar que lo hacen “para evitar subidas de precios y abusos”.

Al mismo tiempo el Doctor invoca la unidad y la solidaridad, palabras que en boca de socialistas no significan nada. Recuérdense sus campañas contra el gobierno del PP cuando el ébola, que no mató a nadie, o la del Prestige, en la que el gobierno hacía lo más o menos correcto. Y ahora es lo mismo.

Como no veo la televisión y me retuerce el estómago escuchar cómo el Doctor y su pandilla disfrazan sus fechorías con verborrea biensonante, un amigo más paciente me ha comentado unas palabras del estafador en su declaración sobre la plaga, advirtiendo que cuando esta concluya, habrá un “estudio” sobre el comportamiento de la sanidad durante el período. ¿Qué significa esto?

Un reportaje de la TVE1 en el hospital de la Paz (construido por el franquismo), hacía hablar, no al director, sino a un enfermero podemita que señalaba la falta de medios e insinuaba su causa en los recortes presupuestarios del PP. Creía mi amigo que esto prepara un segundo Prestige en su momento. Le indiqué que la campaña “explicativa” ya estaba en marcha en las redes: los recortes del PP eran los culpables.

Hay que darse cuenta de que tenemos un gobierno de auténticos delincuentes que están destrozando todo el marco institucional; que el asunto del coronavirus está conmocionando profundamente a la sociedad, como ningún otro; y que por ello tiene máximo alcance político. La cuestión de las culpas y responsabilidades va a tener la mayor importancia, la está teniendo ya. Más arriba mencioné las culpas más visibles de este gobierno, cosa que viene calando en la opinión pública por la denuncia de algunos medios. La pandilla del Doctor tiene que reaccionar y ya lo está haciendo. Son capaces de montar un núremberg contra el PP, cuyo tontín líder se le ha ofrecido incondicionalmente, “El señor Sánchez no está solo”, creo que ha dicho el pepero. Recuerda otra frase de Rajoy cuando estaba en la oposición y se ofrecía de paño de lágrimas a ZP para cuando otros “le abandonasen” o algo así. El PP no aspira a otra cosa que a congraciarse con el PSOE y los separatistas y volver a la situación anterior. No tiene otro horizonte. Si el PSOE, por sus intereses particulares, consigue hundir a ese partido de cabestros, no será mala noticia.

Otro hecho pintoresco de nuestros analistas y políticos de derecha es su insistencia en que el Doctor prescinda del Coletas. Creen que algunas posibles discrepancias entre ellos tienen calado suficiente ante el hecho de que los dos son, políticamente, lo mismo. Los dos aspiran a completar la tarea de cambio de régimen de ZP, liquidando la monarquía y lo que reste de democracia, incluso de unidad nacional. Eso no parece preocupar mucho a la mayoría de los analistas: la cuestión es que el Coletas salga del gobierno.

Ante una crisis como la actual, todo el mundo preferiría que los partidos dejaran de lado sus intereses particulares y se unieran para resolverla. El distinguido físico Julio A. Gonzalo ha propuesto un gobierno de concentración PSOE-PP-VOX-C´s. Por intentarlo que no quede, ojalá fuera adelante, pero me parece una idea utópica. Podría pasar si el PSOE fuera algo distinto de Podemas, pero está claro que no lo es, y que no persigue resolver la crisis sino sacar tajada de ella para avanzar en su programa liberticida e hispanicida. Como si cuando la república se empeñasen a ver en el PSOE algo distinto del PCE. Eran distintos en el sentido de que el PSOE tenía los intereses mayores y más consolidados y a veces se peleaban, pero su orientación política general era casi idéntica, incluso más radical la del PSOE, que constituía el peligro mayor. El cambio de régimen impuesto por ZP con la colaboración del PP está llevando a una descomposición política general, como hizo el Frente Popular, del que se consideran herederos la izquierda, los separatistas y, en los hechos, el PP. Solo VOX ofrece una esperanza. Si la esperanza se cumplirá o no, es una incógnita, pero de los demás no hay ya nada que esperar.