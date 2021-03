Plan de Semana Santa: cierres perimetrales y toque de queda de 22:00 a 6:00

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas, así como el Ministerio de Sanidad, ha acordado la propuesta de medidas frente al COVID-19 para Semana Santa, entre las que se incluyen el cierre perimetral de todas las comunindades, el mantenimiento del toque de queda de 22.00 a 06.00 horas o la prohibición de los eventos masivos.

Las medidas persiguen limitar la movilidad y los contactos. Así, con carácter general se recomendaría no bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las autonomías desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables y por tanto, mantener las medidas establecidas en ese momento.

Respecto a la movilidad se ha acordado que se deben evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios y se especifica que la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades, salvo las excepciones reguladas en el Estado de Alarma.

El mismo documento señala que no se celebrarán eventos masivos que impliquen aglomeración o concentración. Y, que en concreto los eventos en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas, según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.

En el conjunto de medidas también se ha acordado la limitación de reuniones en espacios públicos o privados a como máximo 4 personas en el exterior y en el interior y la limitación del derecho de movilidad desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.

El documento incluye como recomendación el desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes. Además, se considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar la relajación de comportamientos bajo el lema “No salvamos semanas, salvamos vidas”.

El objetivo de Sanidad es que la incidencia acumulada baje de los 50 casos por cada 100.000 habitantes

En el último Consejo Interterritorial, celebrado el pasado miércoles, varias comunidades autónomas se posicionaron a favor del cierre perimetral durante el periodo vacacional de Semana Santa. Se trata de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, La Rioja, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Y otras, en las que destaca la de la Comunidad de Madrid y Galicia, que plantean no tener restricciones asociadas a la pandemia durante la Semana Santa en el caso de que la evolución de los contagios continúe siendo favorable en los próximos 15 días.

Desde algunos Gobiernos regionales se pide al Gobierno un criterio común, único y claro para que todas las comunidades vayan de la mano y sin diferencias. El Consejo Interterritorial de la próxima semana tendrá que ratificar este borrador, que es de obligado cumplimiento para todas las autonomías.

Carolina Darias es optimista porque ve que hay «bastante consenso, más del que podamos imaginar» para aprobar «medidas que limiten la movilidad y medidas para limitar los contactos sociales». «Sabemos cómo actuar para evitar la propagación y seguir manteniendo el virus a raya», explicó la ministra que dejó claro el que quería que fuera el titular por las veces que lo ha repetido: «Nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no semanas, y que en ningún caso volvamos a vivir una cuarta ola».

El Ministerio, con el cierre

La postura de los técnicos del Ministerio ya la comentó este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que subrayaba que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones.

En Madrid prefieren adoptar medidas «sensatas y equilibradas», en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no comprometer la «maltrecha» economía, en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la mayor parte de los responsables públicos han expresado dudas, cuando no reticencias, con respecto a la apertura, y muchas reclaman un plan nacional al Gobierno.

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha considerado que aún es «pronto» para concretar las medidas que habrá que adoptar en Semana Santa en Galicia para contener la expansión del coronavirus, aunque ha dicho que estudiarán el documento planteado por el Ministerio de Sanidad. «Tenemos que ser prudentes en las medidas y en qué momento se toman las decisiones», ha apuntado, ya que según ha destacado queda casi un mes para esas fechas, y decirlo ahora es «comprometido».

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha sido la primera en anunciar que no se levantará el cierre perimetral de La Rioja durante la próxima Semana Santa porque la «preocupación» principal de su Ejecutivo es «evitar un repunte de los contagios». Andreu ha indicado que, «con el esfuerzo enorme de todos los riojanos, se ha conseguido bajar los datos epidemiológicos de esta tercera ola a niveles más o menos controlables» y quiere que no haya un repunte. «Como ya adelanté, no hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa», ha recalcado la presidenta.

En una línea parecida, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, ha señalado que «tal y como y está» la situación de la pandemia y si ésta no cambia «completamente», «hoy por hoy» no cree que la consejería vasca de Salud se muestre favorable a la movilidad entre comunidades autónomas en Semana Santa.

En Castilla-La Mancha, según su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, son partidarios de que se adopten medidas de ámbito nacional porque cuando se ha hecho, «ha ido bien». Y ha opinado que si la apuesta del Gobierno central es que las comunidades autónomas se adhieran al cierre perimetral en marzo y abril, incluida la Semana Santa, le parece una «medida muy buena,» porque «permite que la movilidad sea menor», de forma que si se mantiene una movilidad escasa, se puede mantener la incidencia a la baja.

Algo similar afirman desde la Junta de Castilla y León, que ha respondido a la posición madrileña pidiendo «aplicar un criterio de prudencia y que sea homogéneo» en todo el territorio nacional, según el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Ibáñez.

También el jefe del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que convoque a sus homólogos en las comunidades autónomas para tratar de consensuar una postura en todo el país sobre las restricciones y su posible flexibilización de cara a Semana Santa.

Desde Murcia, Fernando López Miras ha mostrado su preocupación por que se relajen las medidas en un momento en el que el personal sanitario está agotado y con «una cuarta ola que está llamando a la puerta».

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, también opta por la prudencia en la desescalada de restricciones ante la expansión de la variante británica y la «fase de meseta» que tiene actualmente la curva de contagios: «Una apertura rápida nos puede llevar luego a un paro en seco», ha advertido.