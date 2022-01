Plus Ultra no cumplía los requisitos para el rescate

Los peritos independientes del caso Plus Ultra declararon el martes ante la juez instructora que la aerolínea no cumplía los requisitos para poder ser rescatada por el Gobierno, según fuentes jurídicas presentes. En el careo organizado por la magistrada Esperanza Collazos, el equipo de peritos independientes ha confirmado que la aerolínea chavista se encontraba ya en crisis antes de la pandemia y, por tanto, no cumplía el requisito básico para poder ser salvada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

En el marco de la diligencia, los peritos independientes han insistido en que Plus Ultra se encontraba en «causa de disolución» al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo, según han indicado varias fuentes consultadas.

En concreto, han ratificado el documento de 499 folios en el que explicaron que existían «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ambos han ratificado sus conclusiones en este caso en el que se investiga si hubo delitos en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea.

Asimismo, los peritos independientes han subrayado la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en fecha de 22 de diciembre de 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y han avisado de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra.

Por otra parte, la secretaria jurídica de VOX, Marta Castro, ha asegurado en declaraciones a la prensa que el careo de este martes ha sido una «una prueba esencial» para conocer la situación de la aerolínea chavista.

Castro ha adelantado que pedirán la declaración del representante legal de Plus Ultra y también de los responsables de la SEPI. «Sin estas declaraciones me parece que la investigación queda, quizás, incompleta. Y no deberíamos tomar decisiones precipitadas», ha dicho.

Desde la formación liderada por Santiago Abascal han insistido en que la aerolínea disfrazó su situación para poder acceder a la ayuda pública y han recordado, además, que existen «vínculos personales» entre Plus Ultra y el régimen de Nicolás Maduro: «Eso es algo que creemos que también se tiene que evaluar», ha añadido.

Plus Ultra, en su comunicado, ha reprochado las declaraciones de Castro y ha asegurado que la compañía está «siendo utilizada como un arma arrojadiza en una batalla política«. Ha señalado que es «metafísicamente imposible» que haya disfrazado su situación económica para conseguir los 53 millones de euros «porque el préstamo participativo que ahora se cuestiona se registró en las cuentas en 2018, dos años antes de que estallase una pandemia totalmente imprevisible».