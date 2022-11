Podemos acusa ahora al PSOE de fijar las penas del ‘sólo sí es sí’: «Las define el Ministerio de Justicia»

Unidas Podemos no se plantea reformar la Ley del sólo sí es sí como han pedido algunos de los socios habituales del Gobierno, tras una semana de polémica por la revisión a la baja de algunas condenas por agresión sexual y recuerdan que la definición de las penas corresponde al Ministerio de Justicia.

Insisten desde Podemos que todo ha sido una campaña mediática que responde «a intereses políticos» contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, refiriéndose también a las asociaciones de jueces que han pedido su dimisión, ha señalado la portavoz morada Isa Serra, aunque los comunes, otra de las fuerzas del espacio, bajan el tono al afear que se acusara a los jueces de ser machistas y ofrecen una explicación más jurídica de lo que ha podido suceder.

Serra subrayado la responsabilidad «especial», por encima de Igualdad, que tuvo el Ministerio de Justicia en todo lo referente a la adaptación del Código Penal, y confía en que el Tribunal Supremo unifique doctrina y resuelva que no cabe reducción de sentencias al amparo de la normativa.

Y de acuerdo con las explicaciones que ha dado el dirigente de los comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha habido ocasiones en las que se han recortado las penas por una interpretación conservadora «que no se corresponde con el espíritu de la ley» y en otras porque había que aplicar la pena más favorable al reo» como establece el Código Penal.

Pisarello se ha referido en este sentido a la disposición transitoria quinta del Código Penal, que atiende a otras circunstancias para no revisar las condenas, como que concurran determinados agravantes, por ejemplo que el reo no se haya rehabilitado.

Atendiendo a estos criterios, el portavoz de los comunes ha defendido que algunas de las revisiones a la baja más controvertidas que se han producido en los últimos días seguramente estarían dentro de ese contexto.

Defensa de Montero

Pisarello, como la portavoz de Podemos, ha salido en defensa de Irene Montero al asegurar que buena parte de las críticas que se han vertido contra la ley buscaban atacar a la ministra y al movimiento feminista, aunque no ha cargado mucho las tintas en esto.

Ha puesto sobre todo el foco en que ahora hay que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la unificación de la doctrina, insistiendo en que una ley es o no buena no por el castigo sino porque garantice que no haya impunidad y proteja mejor a las víctimas. «Y eso lo consigue la ley de sí es sí«, ha recalcado Pisarello, jurista de formación.

Los de Podemos han seguido yendo más al choque con los jueces y con «los poderes mediáticos», en línea con Montero, Ione Belarra, Pablo Iglesias y otras voces destacadas de los morados al asegurar Isa Serra que es evidente que los magistrados necesitan una mayor formación en esta materia relacionada con la violencia sexual y atribuyendo esos fallos que se están dando a que se puedan estar aplicando «estereotipos machistas».

En todo caso, la portavoz ha señalado en una rueda de prensa en la sede del partido que hay más jueces que están aplicando la ley «correctamente» que los que no lo están haciendo y ha citado el caso de la Audiencia de Logroño, donde no se ha rebajado ninguna de las 54 revisadas porque las penas entran en la horquilla aplicable en la nueva norma.

No ha querido entrar en el pulso entre Iglesias y Yolanda Díaz ni en interpretar las palabras del ex secretario general de Podemos del viernes cuando tachó de «miserables» y «cobardes» a los compañeros de su espacio político que «se ponen de perfil» cuando «machacan» a la ministra de Igualdad, afirmaciones que hizo sin señalar a nadie en concreto pero después de que la vicepresidenta primera evitara expresamente defender a Montero y pidiera prudencia.

«No saco las mismas conclusiones que sacan la mayoría de medios, yo no he hecho ninguna crítica a Yolanda Díaz«, ha respondido Serra para subrayar que la voluntad de Podemos es llegar a un pacto electoral con Sumar, quitando hierro a un malestar que podría llegar a afectar a las posibilidades de armar una coalición para 2023.

También han hablado este lunes algunos de los que apoyaron la ley del solo sí es sí, entre ellos Íñigo Errejón, de Más País, quien cree que la controversia es fundamentalmente jurídica, no política, ha pedido prudencia y esperar a que los jueces sienten jurisprudencia y no añadir más ruido.

Joan Baldoví, de Compromís, ha apuntado que si hay algún resquicio del que algunos se puedan beneficiar «rectificar es de sabios» y si hay que hacerlo se hace.

Por parte de la CUP, Mireia Vehí ha recordado que ellos se abstuvieron y fueron muy críticos con la perspectiva punitiva, y aunque ha sacado la cara por Montero ha dicho que no está haciendo una buena gestión de la crisis al poner el acento «exclusivamente» en las penas, reforzando el marco del «castigo, la venganza y la cárcel».

