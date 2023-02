Podemos insiste en criticar a Juan Roig y denuncia la ‘cobardía’ del PSOE

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y otros dirigentes del partido, han mantenido sus críticas hacia el presidente de Mercadona, Juan Roig, y ha subrayado que «decirle capitalista despiadado a Roig no es un insulto, sino una descripción«. En un acto celebrado en València, Belarra ha asegurado que «para transformar la sociedad hay que decir la verdad, pero ¿cómo se van a subir impuestos si no se atreven ni a nombrarles? Si no pueden decir Juan Roig ¿cómo van a subirle los impuestos?». «Decirle capitalista despiadado a Roig no es un insulto, sino una descripción. Quien genera riqueza son los trabajadores, no los empresarios», ha agregado la máxima dirigente del partido.

Antes que ella, la secretaria de organización, Lilith Verstrynge, ya había criticado al empresario valenciano por considerar que «acaparar el 25 % de la cuota de mercado» del sector de la distribución «se llama oligopolio» y que «el capitalismo sin competencia es explotación». También la candidata por Alicante y directora del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez, se ha mostrado crítica con los «empresarios que explotan a nuestra gente, como ocurre con la cerámica de Castellón, o el calzado y los juguetes en Alicante, y sinvergüenzas como Juan Roig, que suben los precios en Mercadona en plena guerra energética. Haremos lo necesario para proteger a la gente de su avaricia», ha afirmado.

Además, Belarra ha asegurado este sábado que «lo que está sucediendo con la ley de solo sí es sí es un resumen perfecto de esta legislatura» y ha añadido que «no esperábamos que al PSOE le entrase el miedo«. «Es una iniciativa de Podemos, con Irene Montero a la cabeza, que recoge el mandato de cientos de miles de mujeres que dijeron en las calles ‘yo sí te creo’ y ‘no es abuso, es violación’ y que transforma ese mandato en la mayor conquista del feminismo en la última década», ha añadido. «Lo que pasó después, es que hay una mayoría de jueces en España que han aplicado bien la ley y una minoría que lo hace de forma incorrecta. Si miramos atrás, lo que pasó en 2004 con la Ley de Violencia de Género fue más grave, porque hubo cientos de casos sobreseídos o ignorados por los jueces, y aquella ley no se modificó», ha apuntado Belarra.

A su juicio, es «tener la cara de cemento armado mostrar a Feijóo ahora como adalid del feminismo, cuando abre la puerta de gobiernos a Vox, una formación que niega la violencia de género». En este contexto, Belarra ha admitido que no se esperaba que «al PSOE también le entrase el miedo y propusiese volver al Código Penal de la manada», al «enseñar las heridas para que algo se juzgue como agresión sexual e insistir en que cerramos bien las piernas». «Ya basta de decir que las que no tienen heridas son víctimas de segunda. Si te quedaste aterrorizada no eres una víctima de segunda y tu agresor no merece menos pena», ha subrayado la secretaria general de Podemos.

Sobre el futuro de la coalición de Gobierno, Belarra ha reiterado que «tiene la misma mala salud de hierro de siempre«, a pesar, ha insistido, del «miedo del PSOE, como les pasó con el tope al gas, el salario mínimo, la ley de familias, la ley mordaza, la ley de vivienda que no se acaba de aprobar… y por eso vamos a seguir empujando, porque Podemos es la única fuerza que transforma».