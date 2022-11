Podemos pide investigar la masacre en Melilla y ataca a Marlaska: «Se parece más a Fernández Díaz»

El reportaje de la BBC sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la valla de Melilla del pasado 24 de junio ha reabierto las heridas en el seno del Gobierno de coalición. Diferentes voces dentro de Unidas Podemos han acusado este miércoles al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de incumplir la ley y han pedido al PSOE que deje de bloquear, junto a Vox y PP, una investigación en el Congreso.

«Hablamos de más de 30 personas muertas, el asunto es gravísimo. El Ministerio del Interior debe dar explicaciones«, recalcan fuentes de la formación morada. Así lo aseguran después de la difusión de un documental en el que la BBC acredita la existencia de devoluciones en caliente ilegales por parte de la Policía española durante ese episodio.

Uno de los portavoces de los morados, Jaume Asens, ha sido explícito sobre un episodio que considera una «vergüenza» que debe ser investigada en el Congreso. «Se parece más a Fernández Díaz [exministro de Interior del PP] que a un ministro del Gobierno de coalición», ha dicho sobre Grande-Marlaska.

[Interior pone cámaras en la valla de Melilla y admite «graves deficiencias» para controlar los saltos]

También la vicepresidenta Yolanda Díaz, que suele ser más comedida a la hora de criticar a sus compañeros de Ejecutivo, se ha pronunciado sobre la publicación de la BBC, asegurando que son «hechos gravísimos» que deberían investigarse.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el próximo lunes varios miembros de la Comisión de Interior viajarán a Melilla para conocer de primera mano la actuación de las fuerzas de seguridad y acceder al registro de vídeo de las actuaciones en el perímetro fronterizo. Actualmente, el principal obstáculo con el que se encuentra la investigación del Ministerio es que Marruecos no ha facilitado las autopsias de los subsaharianos que fallecieron.

[Agentes marroquíes arrastraron cadáveres desde terreno español en Melilla según la BBC]

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado que hechos como el de Melilla «no se pueden permitir» y se ha colocado «del lado de los derechos humanos», aunque ha precisado que no ha podido ver el documental de la BBC que señala la responsabilidad de España.

«No lo he podido ver, pero en todo caso me expresé de forma contundente y clara sobre los sucesos de la valla de Melilla. Creo que son hechos que no podemos permitir en nuestro país», ha defendido Montero en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Sigue los temas que te interesan