Podemos se desmarca de la reforma de malversación que han pactado PSOE y ERC

Unidas Podemos no firmará la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación, que han acordado el PSOE y ERC, han aclarado fuentes del grupo parlamentario, porque tienen dudas sobre cómo lo aplicarían los jueces, pero no revelan si apoyarán o no la propuesta aunque sí facilitarán que salga la ley.

Así lo han confirmado fuentes de Unidas Podemos al subrayar que ellos «no han formado parte del acuerdo» para reformar el delito de malversación» al insistir en que no están seguros de cómo será «la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces», ya que podría tener efectos en casos de corrupción, y por eso no van a firmar la enmienda.

El respaldo de Unidas Podemos es necesario para que salga adelante esta enmienda de socialistas y republicanos catalanes -también apoya el PNV- que retoca el delito de malversación, una posición que los morados han evitado adelantar.

Ayer, fuentes de Moncloa afirmaron que PSOE y Unidas Podemos iban a presentar este lunes en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal.

Sin embargo, desde Unidas Podemos han asegurado que no van a firmar esa enmienda si bien facilitarán «que no descarrile esta tarde en la ponencia una ley tan importante que contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional».

A partir de las cinco de la tarde se reúne la ponencia de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.