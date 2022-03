Pompeo pide a Biden que reconozca la independencia de Taiwán

El ex secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha pedido a Estados Unidos que reconozca la independencia de Taiwán durante una visita que ha realizado a la isla esta semana.

Pompeo ha reivindicado públicamente este jueves que el Gobierno de Biden debe dar un paso “pendiente desde hace tiempo”: reconocer la independencia del país asiático frente a la China comunista.

“En mi opinión, el Gobierno de EE.UU. debe tomar de inmediato los pasos, pendientes desde hace mucho tiempo, para hacer lo correcto y obvio: es decir, ofrecer a la República de China (Taiwán) el reconocimiento diplomático de Estados Unidos como país libre y soberano”, ha escrito el ex secretario de Estado en su cuenta de Twitter.

“No se trata de una futura independencia de Taiwán, se trata de reconocer una realidad innegable”, ha continuado Pompeo. “Esa realidad es que, como han dejado claro muchos de sus líderes pasados y presentes, no hay necesidad de que Taiwán declare su independencia porque ya es un país independiente».

“Su nombre es República de China (Taiwán). El pueblo y el Gobierno de Estados Unidos simplemente deben reconocer esta realidad política, diplomática y soberana. El pueblo taiwanés merece el respeto del mundo por ser un país libre, democrático y soberano”, ha concluido el máximo responsable en política exterior durante el mandato de Donald Trump.

It is my view that the U.S. government should immediately take necessary, and long-overdue, steps to do the right and obvious thing, that is to offer the Republic of China (Taiwan) America’s diplomatic recognition as a free and sovereign country.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) March 4, 2022