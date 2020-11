Pongamos que gana Biden, por Carles Casajuana

Pongamos que, mañana, Donald Trump pierde las elecciones. Ya sé que los sondeos pueden salir rana, que hace cuatro años nadie daba un euro por él y que luego ocurrió lo que ocurrió. Pero hoy todo parece apuntar a una victoria de Joe Biden, de modo que es disculpable que, con toda la prudencia, sin lanzar las campanas al vuelo ni sacar el cava de la nevera, nos abandonemos unos minutos a la grata tarea de imaginar las consecuencias.

Si los sondeos se confirman, la primera satisfacción que tendremos será la de ver a Donald Trump admitir la derrota con la cabeza gacha, o tal vez resistirse a admitirla con las previsibles chiquilladas sobre un fraude electoral inventado. Podemos imaginar las barbaridades que dirá, la pataleta de un presidente que ha confirmado ampliamente aquellos versos memorables de José Emilio Pacheco: “En realidad no hay adultos, / solo niños envejecidos”. Pero si la victoria de Biden es clara, todo lo que diga será en vano, porque no creo que nadie quiera acompañarlo en la patética aventura de no aceptar el resultado electoral. Una cosa es consentir despropósitos y falsedades al ocupante legítimo de la Casa Blanca y otra hundirse con él si se niega a abandonarla.

Con Biden si gana, volverá el espíritu de cooperación y defensa de la democracia de la era Obama

Pero más allá del placer pueril de verle humillado por la derrota, el efecto más previsible de una victoria de Biden será que Estados Unidos recuperará su papel tradicional de líder del orden liberal establecido al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esto? Significa que Washington volverá a presentarse como defensor de la democracia y el multilateralismo, y que no va a apoyar a autócratas ni a dirigentes populistas, es decir, que los Orbán, Duterte y Bolsonaro de este mundo tendrán que renunciar al cheque en blanco que Trump les ha servido en bandeja durante los últimos cuatro años.

Las Naciones Unidas nunca han sido el foro preferido de Estados Unidos, pero ­podemos esperar que, con Biden en la presidencia, Washington deje de menospreciar a la organización. También podemos esperar que Estados Unidos se reincor- ­pore a la Organización Mundial de la Salud, deje de bloquear a la Organización Mundial del Comercio y no ponga más ­palos en las ruedas de la Unión Europea. Que deje de tratar a la OTAN como si fuera una carga y que ­vuelva al tratado de París sobre el Cambio Climático y al acuerdo para la desnuclea­rización de Irán. Es decir, que mantenga una política exterior racional y previsible, la que le hemos conocido hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca, tal vez con errores como las guerras de Vietnam y de Irak y el apoyo a dictadores como Franco­ y ­Pinochet, pero con una defensa de unas normas comunes para todos.

Donald Trump tiene una mentalidad de suma cero: si tú ganas, yo pierdo, de modo que tengo que ganar yo. Es una mentalidad que no contribuye en nada a la solución de los grandes problemas actuales. Al contrario, es un obstáculo. Con Biden volverá el espíritu de cooperación de la era Obama, de trabajar juntos para ganar todos. Es la única mentalidad posible para avanzar en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos, contra el cambio climático, contra el tráfico de personas y contra un montón de problemas que, a la larga, ­ningún país superará si no los superamos juntos.

EP (EP)

Ya sé que el reloj no vuelve nunca atrás y que, aunque Biden gane, hay cosas que no cambiarán. El paisaje actual no es el mismo que hace cuatro años. La polarización de la sociedad norteamericana que Trump ha alimentado con ahínco no se evaporará de la noche a la mañana. La rabia de sus votantes, la ola de frustración que lo elevó a la Casa Blanca, no desaparecerá. La globalización y el cosmopolitismo continuarán bajo sospecha.

Aunque gane Joe Biden, Estados Unidos será un país más nacionalista que antes de Trump. Biden abandonará el eslogan de “America first”, pero no renunciará a todas las políticas de protección de los intereses estadounidenses adoptadas durante los últimos cuatro años.

Las relaciones con China no volverán a la era Obama. Esto es imposible. La prosperidad económica y la capacidad de innovación tecnológica de China han cambiado el equilibrio de poder en el mundo. La rivalidad con Estados Unidos continuará. Las relaciones comerciales internacionales lo acusarán. La competencia entre las grandes empresas tecnológicas chinas y norteamericanas no menguará.

Aunque Washington dé un giro de ciento ochenta grados, el viejo orden unipolar es cosa del pasado. El mundo ha entrado en una nueva fase. Pero Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso y el cambio de titular en la Casa Blanca se dejará sentir en todos los rincones del mundo.

Si Trump pierde, tendremos el placer de decir adiós muy buenas al presidente más nefasto que Estados Unidos ha tenido en la historia reciente, un mentiroso compulsivo que ha dado alas a todos los populismos y a todos los aspirantes a autócratas y dirigentes iliberales que hay en el planeta.

Insisto en lo que he escrito al principio. Donald Trump puede ganar. O, si la victoria de Biden no es rotunda, puede declarar victoria en un momento de confusión, a medio recuento, e impugnar la validez de los votos por correo. Si se saliera con la suya –y tiene muchas palancas para conseguirlo–, este sería el peor resultado: no solo sería una derrota de Biden, sería una derrota de la democracia norteamericana.

Pero si Trump pierde, todos nos habremos quitado de encima un peso considerable. Dicen que los gobiernos son como la ropa interior: que hay que cambiarlos a menudo y por la misma razón. En este caso, la razón es perentoria. Tal como está el mundo, lo último que necesitamos es un personaje como Donald Trump en la Casa Blanca. Eso sí: los articulistas nos quedaremos sin un tema que siempre da juego. No todo el mundo puede salir ganando.