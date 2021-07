¿Por qué cambió su versión la amiga de Samuel? En su declaración ante la policía no mencionó la palabra «maricón» ni la naturaleza homófoba del crimen

Begoña Vila.- Lamentablemente, la muerte de Samuel, el joven auxiliar de geriatría asesinado a golpes la madrugada del sábado en pleno paseo marítimo de Riazor, en La Coruña, ya ha sido politizada. Lina, la amiga de Samuel que le acompañaba la fatídica noche, ha activado sin pretenderlo la voz de alarma al cambiar su versión horas después de la que dio esa noche a varios testigos y a la propia policía.

De entrada, el atestado policial no recoge comentarios homófobos de los agresores de Samuel, ni antes ni durante la paliza que le costó la vida. Coincide además con la versión de Lina dada a los testigos que se hallaban en el lugar de los hechos antes de que llegara la policía, entre ellos un colaborador de AD. ¿Por qué ha cambiado su versión? ¿Por qué su actitud cabizbaja cuando sostiene ante los medios la naturaleza homófoba de la paliza a su amigo? ¿Por qué las asociaciones feministas y LGTBI insisten tanto en la tesis homofóbica aún cuando no existe una sola evidencia que apunte en esa dirección? ¿Acaso porque las supuestas agresiones homófobas o machistas contribuyen a mantener con vida las generosas subvenciones que reciben estas asociaciones?

Otro dato que está siendo ocultado por los medios informativos es el origen de los detenidos. Al relatar los hechos a los testigos, antes de que llegara la policía, Lina dejó claro que los agresores eran de origen latino, “todos mulatos”. Una de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos se cruzó con los agresores cuando abandonaban el lugar del crimen, y respaldó la versión de la amiga de Samuel. ¿Por qué los medios están ocultando esta información?

El padre de Samuel sabe bien que la muerte de su hijo no fue por su orientación sexual. Lo peor que puede hacerse es concederle a un asesino un determinado patrón de comportamiento dependiendo de su víctima. El instinto asesino de los agresores se hubiera manifestado de idéntica forma ante cualquier persona en un contexto similar. La muerte atroz de Samuel ha sido el resultado del fracaso de una sociedad enferma y multiconflictiva. Todos los fines de semana hay agresiones monstruosas que tienen como víctimas inocentes a personas que no son homosexuales. Desgraciadamente hemos acogido a mucha gente que no hace distingos a la hora de causar daño. La víctima podría haber sido cualquiera de nosotros. Todos hemos escuchado alguna vez esa frase de “No dejes que la verdad te estropee un buen titular”, precisamente como ejemplo de una conducta deplorable.

Lo primero que pidió el padre del fallecido es pedir que no se politizara la muerte de su hijo. No hubo tal. Las banderas LGTB asomaron por toda España antes de concluir la investigación.

La policía hasta el momento ha descartado el crimen homófobo. Como muestra, ni una sola mención a la orientación sexual de Samuel en el atestado. El padre aportó otro dato de gran peso contra el componente homófobo de la paliza. Samuel no había hablado aún a su familia de su homosexualidad.

¿Por qué no se respetó la voluntad del padre de no hacer bandería con el crimen de su hijo? ¿Por qué la amiga pasó de sostener una cosa la noche del crimen a defender la contraria en presencia de las feministas? Pese a que no existe una sola evidencia que apunte a la naturaleza homófoba del crimen, ¿por qué los grupos LGTB han utilizado la imagen de Samuel? ¿Por qué no se habla de los 13 autores de la agresión que están ya identificados gracias a las cámaras de seguridad de la zona y al registro de la discoteca en la que habían estado? ¿Tal vez porque eran mulatos y no españoles de origen? ¿Por qué se está focalizando la atención mediática en la orientación sexual de la víctima y no en los criminales? ¿Por qué el entorno de Samuel no está respetando los deseos de la familia? ¿Por qué las asociaciones LGTB concluyeron la misma noche de autos que se trató de un crimen homófobo, sin base probatoria alguna que avalase esa tesis?

Sin duda, muchas preguntas y ni una sola respuesta. Lo normal en una sociedad tan moralmente enferma como la española.