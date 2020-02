¿Por qué permite España que Marruecos y Argelia la invadan y amplíen sus aguas jurisdiccionales? Porque no tiene Ejército, ni aliados, ni valor, ni dignidad, ni vergüenza…

Ismael Báez.- España sufre el ataque diario de potencias extranjeras, de las que se autoproclaman “amigas”, contra la inviolabilidad de nuestras fronteras. Aunque debo aclarar que la culpa de todo esto y de lo que se avecina es nuestra, solo y exclusivamente nuestra. Hemos dejado nuestra Patria en manos de unos gualdrapas y garepas, que ya decían y siguen diciendo públicamente que su objetivo era y es la destrucción de España. Aunque algunos recordarán a uno de los próceres del socialismo carpetovetónico, un tal Alfonso Guerra, cuando decía que «España necesita una mano de socialismo y después no la reconocerá ni la madre que la parió». Por tanto, de aquellos barros, estos lodos socialcomunistas.

Desde el inicio de la democracia, España sufre unos gobiernos transformados en agencias de colocación de amigos, familiares y compañeros de partido. Esa tropa formada por garepas, cachimbas, barbitas, coletas, tatuados, pircinados, y rastados, la mayoría indigentes intelectuales, ha buscado y hallado despachos, sueldos millonarios, coches oficiales, escoltas, socaliñas, mamandurrias, canonjías, una Dirección General por aquí o un Secretariado General por allá, mientras la chusma que no llega a fin de mes le aplaude hasta con las orejas, lo que demuestra que sarna con gusto no pica. ¿Se habrán dado cuenta los estafados participantes en las movilizaciones del 15M que al final la sociedad que pensaban cambiar es la misma ciénaga de siempre, salvo por el detalle de que Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón se hayan hecho millonarios y ejerzan hoy de lo que entonces reprobaban.

¿Recuerdan aquella criatura socialista que trepando entre familias, llamo a su padre y le dijo: “Papá, ya soy ministra?» Zapatero la colocó en la ONU y el PP del maricomplejines de Rajoy la confirmó en el cargo y allí sigue. Lo mismo pasa hoy con la tropa que invade ministerios, secretarías y direcciones generales. A pocos de ellos se les conoce otro oficio que vivir de lo público. Galdós escribiría hoy un nuevo Episodio Nacional y si me apuran, se iría de copas a Chicote, escuchando aquello del maestro Agustín Lara: “Cuando llegues a Madrid, chulona mía voy a hacerte emperatriz de Lavapies; y alfombrarte con claveles la Gran Vía, y a bañarte con vinillo de Jerez».

Hechos los apuntes anteriores para situarnos en el contexto de una España mucho peor aquella que lamentaba Francisco de Quevedo (Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía…), apuntar que la guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros. Hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra.

Cuando líderes socialcomunistas se despachan con manifestaciones como: “No vamos a entrar en conflicto con Marruecos, por más o menos 100.000 españoles de Ceuta y Melilla», y el Gobierno no responde, nos están diciendo claramente que si Ceuta y Melilla no valen nada, tampoco vale mucho más para ellos el resto de España.

Si un solo español es atacado por un país extranjero, España debe actuar. Por si alguno de ustedes lo desconoce, entre los límites fronterizos existe una franja de terreno denominada “tierra de nadie”, que en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, está ocupada por Marruecos desde hace años y ningún gobierno español ha dicho nada ni ha obligado a Marruecos a que la abandone. Todo lo contrario, los sucesivos gobiernos de España llevan años y años bajándose los pantalones ante la costumbre marroquí de los hechos consumados. Qué seriedad internacional puede tener una nación que no defiende sus fronteras y tampoco a sus habitantes.

Ahora, nos llegan noticias de que no solo Marruecos y Bruselas se ríen de España, también lo hace Argelia, que desde hace dos años ya había ampliado sus aguas jurisdiccionales invadiendo Ibiza, Formentera y Cabrera. Lo maravilloso del tema es que nos enteramos dos años después y que el Gobierno desconocía esta situación, dejando claro que para producir necesitas autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra tí; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.

Las fronteras marítimas, para el gobierno socialcomunista, al parecer tienen doble rasero. Por un lado defiende el derecho de Marruecos a delimitar por ley sus aguas, por lo que ha invadido y ocupado las Islas Canarias, y al mismo tiempo rechaza la decisión unilateral adoptada por Argelia porque afecta al mar de las Baleares. Apenas unas horas después de defender ante el pleno del Congreso que Marruecos está en su legítimo derecho de delimitar por ley sus espacios marítimos, aunque invadan las Islas Canarias, la ministra de Exteriores, una tal Arancha González Laya, rechazó la decisión de Argelia.

La reacción del Gobierno de España ante los conflictos de soberanía marítima surgidos en el plazo de pocas semanas con los dos países africanos está siendo diametralmente opuesta: comprensión y tolerancia con el proceso de actos consumados abierto por Marruecos y respuesta firme de no aceptación ante el decreto aprobado por Argelia. Lo que deja muy claro que a los socialcomunistas les trae al fresco la suerte que corra Canarias y los canarios, como tampoco la de Ceuta y Melilla.

¿Estamos ante unos nuevos Perejiles? Lo que hay son intereses económicos. La democracia españolas siempre ha cifrado la dignidad nacional en términos económicos. El asunto es muy grave, ya que afecta al sector pesquero y detrás de esa ampliación de las aguas podría esconderse la activación de proyectos petrolíferos ya descartados o a punto de ser descartados definitivamente por el Gobierno español. Hay una maraña de intereses. No podemos estar tranquilos ni dejarnos avasallar así porque corremos peligro.

Primero Marruecos en aguas de Canarias y ahora Argelia en Baleares. Con Pedro Sánchez en la Moncloa y su Gobierno socialcomunista, tendremos suerte si en dos años no nos ha invadido Andorra. Le recuerdo a los mallorquines que la frontera de Argelia ha quedado a 52 km de Palma de Mallorca. Ningún insulto a nuestra soberanía debe permanecer sin respuesta. Se están burlando de España. Primero con Marruecos invadiendo Canarias y ahora con Argelia en Baleares. Somos el hazmerreír de Europa.

Argelia invadió Baleares en abril de 2018, cuando gobernaba el PP, y se enteran ahora. Este gobierno es que no se entera de nada. En un país que tuviera Ejército y dignidad nacional, se exigiría al Gobierno la adopción de medidas que corrigiesen el agravio. Y la dimisión de la ministra de Exteriores, pero no pasa nada ni dimite nadie. Patético también el papelón de un Ejército por el que ya hace tiempo que dejamos de sentir respeto. Sus mandos pronuncian inflamados discursos patrióticos mientras miran para otro lado cuando países vecinos invaden nuestras fronteras. Todo por la pasta.

Lo que esta claro y no tiene vuelta de hoja, por mucho que el Gobierno socialcomunista de España apele al diálogo con los malos una y otra vez, es que Marruecos amplió su área de explotación de las aguas del Atlántico invadiendo aguas españolas de las Islas Canarias. Argelia hace lo propio con las aguas españolas de las Islas Baleares. ¿No será que conocen la débil situación política de España y se aprovechan de ella?

Actúen ya y si hay que declarar la guerra en defensa de nuestra soberanía terrritorial, pues se declara.

Perdón, se me olvidó que no se puede, ya que no tenemos Ejército, ni aliados, ni valor, ni orgullo nacional, ni dignidad, ni vergüenza…

(…Vencida de la edad sentí mi espada,

y no hallé cosa en que poner los ojos

que no fuese recuerdo de la muerte)