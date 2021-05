¿Por qué se oculta Gema Carrillo?

Voxes críticas.- Gema Carrillo, la concejal y portavoz de Vox Benalmádena, está desaparecida a pesar de su afán de protagonismo.

Nos llama la atención la última mesa de Benalmádena en la que nuevamente podemos observar una nula participación, no sólo por parte de los afiliados sino también de simpatizantes.

Es extraño que en la foto de la mesa informativa Gema Carrillo aparezca alejada de esta en uno de los laterales, dando la impresión de no querer ser capturada por la cámara. Es curioso que en la página de Vox Benalmádena, Gema Carrillo publique la misma foto de la mesa informativa, pero excluyéndose en esta.

¿Será que no quiere ser protagonista de una mesa desértica? ¿Será que no llevaba el atuendo apropiado para su apariencia en público? ¿Será que no quiere posar para no ser criticada? ¿Será que no quiere aparecer junto a algunos de los compañeros de la mesa?¿Será que sus planes de dar el salto al parlamento andaluz se han truncado?

El motivo es toda una incógnita, como también lo es su ausencia tras su recuperación hospitalaria en los últimos actos “significativos” de “autobombo” de la gestora a los que ella hubiese acudido sin dudarlo para posar junto a su íntima amiga Patricia Rueda.

Es muy significativo también cómo se evitan entre los cargos orgánicos del municipio, incluido el coordinador zonal. No veréis juntos en una mesa a los dos concejales de Vox del municipio benalmadense, cuyas rencillas y desprecios son históricos en Benalmádena. Es curioso que en la mesa en la que aparece el desconocido, recién aterrizado y nombrado coordinador de Vox Benalmádena, aparezca la señora Carrillo brindándole su apoyo.

Claros están los bandos y lo más triste, es que todo el municipio lo sabe. Dais una y otra vez una imagen penosa y cada día que pasa alejáis más a la filiación, de lo que un día fue un proyecto ilusionante, que habéis convertido en un auténtico circo.