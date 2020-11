Presidente Biden

La semana más larga de la historia política reciente de Estados Unidos terminó ayer a las 11.26 horas de la mañana cuando el agónico recuento de votos en Pensilvania colocó al candidato demócrata en la línea de meta y convirtió a Joe Biden en el vencedor de las elecciones.

“Es hora de dejar atrás la retórica estridente, rebajar la temperatura, volver a mirarnos a los ojos, escucharnos y avanzar. Tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos. No son nuestros enemigos. Son americanos”, dijo Biden anoche en su discurso de la victoria en Wilmington (Delaware), coronado por una espectacular lluvia de fuegos artificiales y seguido por cientos de simpatizantes montados en sus coches, para mantener la sentencia de seguridad. “Dejemos atrás esta nefasta era de demonización”, recalcó, consciente de la división sobre la que gobernará.

En una situación sin precedentes para la democracia americana, su perdedor y presidente, Donald Trump, se niega a aceptar los resultados y ha lanzado una batalla judicial desesperada que difícilmente prosperará, pero podría dejar a millones de estadounidenses con la impresión de que le han robado las elecciones, tal y como el republicano sostiene sin presentar pruebas de tan grave acusación.

Pero la victoria de Biden es más sólida de lo que pareció en un primer momento. Además de ganar en Pensilvania, el estado que le puso ayer por encima de los 270 delegados necesarios para ser proclamado ganador, el demócrata se ha impuesto en Nevada, Georgia (pendiente de recuento) y todo indica que también en Arizona, por lo que aunque alguno de los recursos de Trump tenga éxito, tiene margen para apuntalar su victoria.

Llamados a las urnas después de cuatro años de vértigo, el martes los americanos hablaron en masa y lo hicieron para poner fin a la presidencia de Donald Trump, un político que ha hecho de la polarización, la división, el populismo y la xenofobia las señas de identidad de su gobierno. Pero el resultado invita a lecturas más profundas. Las elecciones fueron un referéndum sobre su persona y su visión de América, y el veredicto de los estadounidenses ha sido más matizado de lo que los demócratas esperaban. EE.UU. ha rechazado a Donald Trump, pero no ha habido un repudio.

Los protagonistas

Biden será el segundo presidente católico de la historia de EE.UU.; Harris, la primera ‘vice’

Impulsado por la fuerte movilización de las ciudades, las mujeres y los jóvenes contra el presidente, Biden es el presidente con más apoyo de la historia de EE.UU. (le votaron 74,8 millones de personas) pero también Trump consiguió atraer a millones de nuevos votantes a las urnas para apoyarle (70,5 millones), cifras que evidencian la profunda fractura del país, y el nuevo presidente deberá tener muy presentes a la hora de gobernar.

“Me siento honrado por la confianza que el pueblo americano ha depositado en mí y en la vicepresidenta electa Kamala Harris”, celebró Biden en un comunicado minutos después de ser declarado ganador. “El trabajo que tenemos por delante será duro, pero os prometo que seré el presidente de todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no”, prometió Biden. Su primera prioridad, dijo, será lanzar un plan para poner bajo control la pandemia, que se ha cobrado la vida de 235.000 estadounidenses.

En dos semanas el presidente electo cumplirá 78 años, lo que le convertirá en el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos en el momento de asumir el cargo y el segundo, después de John F. Kennedy, de religión católica. Harris ya ha hecho historia: la senadora por California es la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos, la primera afroamericana además, hija de inmigrantes, un profesor de Jamaica y una investigadora del cáncer de India que se conocieron en California en plena lucha por los derechos civiles.

Al presidente Trump la noticia de su derrota le pilló jugando al golf. A las 9.56 horas de la mañana del sábado, el republicano salía de la Casa Blanca por primera vez desde el día de las elecciones para dirigirse al campo de golf de su propiedad a las afueras de Washington. De camino publicó varios tuits proclamándose vencedor mientras sus abogados anunciaban nuevas demandas para impugnar los resultados en varios estados.

EL PERDEDOR

La noticia de la victoria de Biden sorprendió a Trump en su club de golf

“Ganar es fácil. Perder no lo es, para mí no lo es”, había admitido el presidente, que hace cinco años era todavía una magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad que pocos tomaron en serio. Varios medios conservadores propiedad de Robert Murdoch le animan a aceptar su derrota y conceder graciosamente la victoria a Biden. Pero Trump no se irá sin más de la Casa Blanca. Ya el martes admitió que, para él, “perder no es fácil”.

“Estas elecciones no han acabado. Joe Biden no ha sido certificado como ganador por ningún estado, y mucho menos en los estados que van directos a un recuento por ley o en esos en que nuestra campaña tiene demandas legales válidas y legítimas que podrían determinar quién es el ganador definitivo”, dijo su campaña en un comunicado después de que la agencia AP y los grandes medios de comunicación proclamaran ganador a Biden.

De momento, los jueces han desestimado todas sus demandas. Aunque llegaran al Tribunal Supremo, donde ahora hay mayoría conservadora, para cambiar el resultado tendrían que convencer a los jueces para que enmienden los resultados en al menos dos estados (no es el mismo escenario que en el 2000 con Florida), algo poco probable en estos momentos a la vista de la escasa solidez de los recursos del presidente.

El sistema por el que se proclama al ganador de las elecciones en este país no ayudará a su legitimidad a ojos de algunos votantes de Trump. En EE.UU. no hay una ley para organizar el sufragio sino 50, tantas como estados, más la del Distrito de Columbia, y no hay por lo tanto una Junta Electoral Central como en España, por ejemplo.

COMPLICADA VÍA LEGAL

Para cambiar el resultado, los recursos de Trump deberían ganar en dos estados

Son los medios y en especial la agencia AP, el estándar de oro desde 1848, quienes afrontan la tarea y destinan a miles de periodistas a los colegios electorales de todo el país. Procesan los datos y cuando llegan a la conclusión, a partir de los votos pendientes de contar y las tendencias conocidas, de que el perdedor ya no puede alcanzar al ganador, sentencian la carrera.

El igualado resultado en varios estados (Pensilvania, Georgia, Nevada y Arizona) llevó este año a que tanto AP como otros medios que desempeñan esta función se demoraran más de lo habitual en declarar a un ganador. Biden de hecho se había preparado el viernes para dar su discurso de la victoria, pero tuvo que esperar a las ocho de la tarde de ayer, madrugada en España.

El recuento de votos debe acabar, por ley, el 8 de diciembre. Los resultados serán oficializados el próximo 14 de diciembre, la fecha en que se reúne el Colegio Electoral, el organismo previsto en la Constitución para decidir cada cuatro años, de forma indirecta, quién es el presidente. Cada estado tiene asignado un número de votos diferente en función de su población, con correctivos para proteger a los menos poblados.

EL PROCESO

El 14 de diciembre los estados deben decir a qué candidato van a apoyar sus delegados

Hay 538 votos en juego en total, y ayer, con varios estados todavía por sentenciar, Biden se aseguró victorias que suman más de la mitad del total, 279 delegados que ese día deberán certificar a qué candidato van a apoyar. Esta parte del proceso no está fijada por la ley sino por la tradición, de ahí la presión del entorno de Trump a los republicanos para que no apoyen a Biden aunque sus estados hayan votado mayoritariamente por él.

Sea como sea, Biden ha ganado. “Estás despedido”, se leía en uno de los carteles de los detractores de Trump que ayer lo esperaban a las puertas de su club de golf.