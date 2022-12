Primera Navidad en paz tras la era Casado: Feijóo acudirá junto a Ayuso a la tradicional cena del PP de Madrid

Hace justo un año, por estas fechas, el panorama en el Partido Popular era bien distinto. La Navidad estaba cerca y con ella las tradicionales comidas y cenas. Pero la tensión entre Génova y la Puerta del Sol hacía algún tiempo que iba en aumento y en el mes de diciembre mostró públicamente un episodio más de esa guerra que alcanzaría su cenit en febrero, con la voladura de la anterior dirección nacional de Pablo Casado y Teodoro García Egea.

La calma que parecía reinar desde el congreso del PP andaluz saltó por los aires cuando la anterior dirección de los populares madrileños – encabezada por Pío García Escudero y Ana Camín- decidió suspender todos los actos navideños previstos. Lo hacía siguiendo las instrucciones de Génova ante la subida de contagios Covid por toda España y que, según señalaban desde el partido, volvía a situar a España en «un nivel alto de riesgo».

Pero este razonamiento chocaba frontalmente con las políticas sanitarias aperturistas que desde la Comunidad de Madrid venía aplicando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Todo un misil en la línea argumental de la presidenta, que siempre sostuvo que había que ir contra el virus, pero no contra la economía y así lo entendieron también los principales responsables sanitarios de su Ejecutivo: Enrique Ruiz Escudero y Antonio Zapatero.

Así, en una intervención pública, Ayuso mostró su hondo malestar por esta decisión, recordando que en Madrid se estaban celebrando eventos multitudinarios, como conciertos o partidos de fútbol. «No hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas ni comidas, celebraciones…, que nuevamente están generando caos pero sobre todo están señalando siempre a los mismos: a la hostelería y a la restauración». «Lo que pedimos es dejar de señalar a bares y restaurantes y seguir con una vida normal, con responsabilidad», dijo.

Desde su entorno mostraron también su queja. «No tiene sentido la cancelación. Será que no quieren que tenga contacto con la militancia» porque a las cenas «a las que ha ido han sido todo un éxito y quizá quieren evitar eso».

Pero Ayuso acató la decisión, llegando incluso a suspender también la tradicional cena de los diputados populares madrileños. «Yo soy una afiliada de base más, disciplinada y que siempre cumple con las normas. No puedo celebrar la cena porque está prohibida y, además, donde manda patrón no manda marinero», explicó. «Ahora, no me quitan las cenas a mí, se las quitan a los afiliados».

La oposición utilizó todo este episodio contra la presidenta madrileña. «El vodevil esperpéntico entre usted y Génova pone en peligro la salud de la ciudadanía madrileña», le llegaron a reprochar desde el PSOE.

Pero este año, las cosas son muy diferentes. No sólo porque la pandemia parece estar remitiendo sino porque que las direcciones del PP – a nivel nacional y regional- son bien distintas. Díaz Ayuso preside al fin el partido y al frente de Génova se encuentra Alberto Núñez Feijóo, que ha confirmado ya su presencia al ágape de los populares madrileños que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre.

«El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, celebran el próximo 12 de diciembre la tradicional cena de Navidad del PP madrileño en el municipio de Alcobendas», informaron desde Madrid.

La encargada de dar la bienvenida a este acto, que comenzará a las 20:00 horas en el Pabellón Deportivo Municipal Antela Parada, será la candidata a la alcaldía del municipio, Rocío García Alcántara, que estará acompañada por el resto de candidatos municipales ya anunciados. Y está previsto que asistan cerca de 1.000 afiliados, incluyendo miembros de la dirección regional del partido.

«Después de dos años de parón, el PP de Madrid recupera sus tradicionales encuentros de esta época con afiliados, concretamente 82 festejos en estas semanas, que servirán como punto de encuentro de populares de todos los rincones de la región», señalan en una nota de prensa. Ayuso asistirá a un total de cinco encuentros con afiliados en las próximas semanas, uno por cada zona de la región (norte, sur, este, oeste y centro). Por su parte, el resto de sedes municipales y de distrito ya han comenzado a convocar a sus afiliados para sus respectivas reuniones teniendo todas ellas representación de algún miembro del Comité Ejecutivo.

Todo a punta, pues, a que la paz volverá a reinar en el PP esta Navidad.