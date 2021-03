Prosigue la precampaña electoral con ataques a Ayuso

Este sábado se han celebrado distintos actos de precampaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. PSOE y Podemos han arremetido abiertamente contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el cual consideran de «ultraderecha» o «extremista». Mientras, desde Ciudadanos han apostado por un gobierno de centro y Vox, por su parte, ha avisado del peligro que supone una política «izquierda radical comunista».

El cabeza de lista del PSOE en las elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo, ha advertido este sábado de la «emergencia democrática» en Madrid ante «la amenaza» de un posible «gobierno de la plaza de Colón», por su «degradación de la política» y su «fomento descarnado de la desigualdad».

En la presentación de la candidatura socialista a los comicios del 4 de mayo, Gabilondo ha intervenido tras el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al igual que él ha lamentado que Madrid se pueda convertir en «el feudo europeo de la extrema derecha», si Vox entra con el PP en el Ejecutivo regional.

«La alternativa a nuestra propuesta de evitar los extremismos es la degradación de la política», ha dicho el número uno de la candidatura socialista, antes de reflexionar: «En mi vida nunca imaginé que Madrid llegaría a esto, estamos ante una emergencia democrática, ante la necesidad de movilizarnos al máximo».

«No estamos condenados a seguir soportando este griterío absurdo, este carnaval de desvaríos, que no tienen ninguna gracia, al menos para mí», ha impelido el exministro de Educación en referencia al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

«Tenemos que poner fin a esta indignidad, porque nos denigra a todos, alimenta el descrédito absoluto ante la capacidad de la democracia para solucionar los problemas de la sociedad, y esto es extremadamente grave, porque pone en riesgo lo que nos constituye como sociedad», ha dicho Gabilondo al explicar que «estamos ante una emergencia democrática».

Mientras, el líder de Podemos y candidato a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias, ha defendido los logros del Gobierno de coalición progresista, tendiendo la mano a los socialistas para repetir ese pacto en Madrid ante las reticencias de Ángel Gabilondo a tejer alianzas con el líder de los morados.

Durante su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Iglesias ha puesto en valor los «éxitos» del Ejecutivo y sin referirse expresamente al PSOE, ha ofrecidos reeditar esa alianza en Madrid, también con otras fuerzas progresistas como Más Madrid, para sacar al PP del Ejecutivo regional.

A día de hoy, ha asegurado, Madrid es «el único bastión de la derecha corrupta, donde se han atrincherado para resistir los cambios que se están produciendo en España y seguir aplicando las mismas políticas de desmantelamiento de lo público».

Tal es la importancia «que da la derecha política, económica y mediática a Madrid», que han elegido a Isabel Díaz Ayuso «como la líder de la oposición al Gobierno de España» y por eso las elecciones del 4M son trascendentales, ha advertido.

Iglesias, con un discurso claramente electoral, ha acusado al Ejecutivo de Ayuso de querer «desconectar Madrid del conjunto del Estado, de la ley y de la Constitución», pidiendo a los madrileños que den «una respuesta contundente el 4 de mayo».

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha proclamado este sábado que sin su formación hay «populismo, radicalidad, demagogia y sectarismo», y ha rechazado que «los extremos» gobiernen una tierra de «paz, concordia y de valientes» como es Madrid.

«Si no hay Ciudadanos hay extremos, hay populismo, hay radicalidad, hay demagogia, sectarismo, mal gobierno. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo la gobiernen los extremos. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo, donde yo disfruto, donde yo salgo, donde yo me relaciono con la gente, la gobierne Podemos, Vox o el Podemos bis, el Más Podemos», ha apuntado el candidato de los naranjas en referencia a Más Madrid.

La presidenta del partido, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Cs en la capital, Begoña Villacís, han presentado al candidato a las elecciones autonómicas en un acto en la plaza de Santa Ana en el que han alabado su trayectoria como abogado del Estado y no haberse «arrodillado» ante Sánchez, además de resaltar la necesidad del centro en el contexto actual.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que el Gobierno de la “izquierda radical comunista” se ha “empeñado en hundir” a España «bajo la excusa» de proteger la nación y ha añadido que, “cuánto más arruinados están los españoles, más fácil es comprar sus votos y voluntades”.

“Saben que a un pueblo arruinado, que tiene hambre, es más fácil venirle con la demagogia política de la izquierda insolidaria”, ha insistido el diputado de Vox en el Congreso, que ha asegurado que, para ello, el Gobierno central ha “abrazado a los proetarras y a los separatistas que quieren dividir a los españoles”.

Ha declarado que la política actual está “de espaldas a la realidad y en contra de los intereses de los propios españoles” y que, desde Vox, no necesitan que “políticos de moqueta y coche oficial” les digan “cómo labrar su tierra o pescar en su mar”.

“La película no va de rojos o azules, sino de quienes se preocupan por los problemas reales o los que viven creando problemas o a costa de éstos, como la inmigración ilegal”, asegura.