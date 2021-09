Puigdemont escenifica tras salir de la cárcel por qué somos un país de mierda: «España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo»

AD.- Les está siendo fácil destruir España, porque ya no somos los mismos, ese pueblo gallardo, valeroso y heroico que escribió tantas epopeyas en la historia. Como dijo García Lorca, «yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa».

Indiferente o cobarde, España vuelve la espalda ante este meteorito de horror que se anuncia en el firmamento. Si, el NOM lo está teniendo fácil, con un pueblo cobarde, sin pulso, como decía Manuel Silvela en 1898, tras el desastre de Cuba: «No se oye nada: no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes. Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal: discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso […] pero el corazón que cesa de latir y va dejando frías e insensibles todas las regiones del cuerpo, anuncia la descomposición y la muerte al más lego».

Hoy, al igual que ayer, callan las derechas, porque en España no hay ningún partido que pueda adscribirse a ninguna bancada azul. Odiamos cada día más a esos que enarbolan las banderas españolas para convencernos de lo mucho que aman a España, pero no se mueven de su poltrona para demostrarlo.

La historia se repite. La izquierda prende fuego a España y la derecha cobarde asiste impertérrita a la devastación, sin atreverse a plantar cara a los pirómanos. Se ha llevado a la ruina a millones de españoles, se ha sembrado España de cadáveres, se está cediendo en todo ante los separatistas catalanes y los bilduetarras, se encarcela a los que se oponen al aborto, se ataca a los católicos con la misma saña que en la España del 36, se detiene cada día a más hombres inocentes; en definitiva, están arramblando con todo con absoluta impunidad. La derecha cobarde española, entre tanto, afila sus inofensivos colmillos en redes sociales. No da para más. Sánchez tiene que estar encantado de poder ejecutar su plan de demolición del estado sin resistencia alguna.

Callan las mayorías silenciosas, indiferentes y cobardes, con un ominoso silencio de los corderos, consumiendo sus vidas entre la telemierda y los lavados de cerebro estilo NOM de laSexta, entre terrazas cerveceras y consumismo devastador.

Conquistamos lejanas selvas, atravesamos procelosos mares, dominamos mundos inaccesibles, derrotamos a poderosos imperios, reconquistamos durante siglos nuestros solares a la morisma, humillamos al invencible Napoleón, arrasamos la revolución roja como nadie había hecho hasta entonces… para acabar así: humillados una vez más por un alfeñique de Gerona y ninguneados por la justicia europea. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo pretender que se nos respete fuera?

Si una imagen vale más que mil palabras, una imagen de Quino -creador de Mafalda- es la mejor ilustración para la España cobarde de hoy: un plutócrata de manos ensortijadas y habano en la boca discurre por una calle, de pie en su impresionante descapotable, arrojando chupetes a una población que se arrodilla ante él con la boca llena de baba aduladora, con ojos de cordero degollado, mientras pugna por hacerse con uno de aquellos regalitos.

España es hoy un inmenso campo moral de ruinas, un pueblo de cobardes, de políticos entreguistas, de dirigentes corruptos, de hijos de puta encaramados a la cima del poder, de gente con mala baba que va apestando la tierra que pisa; somos una mierda de país, un basurero de 505.990 km² al que va a parar la gente más ruin y cochambrosa, los que son españoles porque no pueden ser otra cosa.

Y hay una película para todo esto: dirigida y protagonizada en 1972 por Clint Eastwood, en ella éste hace el papel de un pistolero que llega un pueblo, el cual le contrata para que organice la defensa ante la llegada de una banda de forajidos. El pistolero, a la hora de la verdad, deja que la horda de malhechores arrase gran parte de la población, antes de intervenir en su defensa. El motivo de esta acción fue que el pueblo contempló impune y cobardemente cómo los forajidos masacraban al sheriff, sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Cuando le preguntan el por qué de su venganza contra el pueblo, el pistolero responde: “Era mi hermano”.

Si: era mi España. ¿Cómo se llama la película?: “Infierno de cobardes”.

Sí, infierno de cobardes, como escribió Dante Alighieri: “Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en un período de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Llega un momento en que el silencio se convierte en traición”.

En nuestras tumbas podrían escribirse muchos epitafios, pero con el denominador común de la cobardía:

“Quien no participa en la lucha, participa en la derrota”. “Los cobardes mueren muchas veces antes de morir” (Gandhi).

“Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada”, frase de Edmund Burke, que resuena en esta otra de Martin Luther King: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”.

“España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo”

Carles Puigdemont ha abandonadoesta tarde la prisión de máxima seguridad de Bancali, cerca de Sassari (Cerdeña), tras haber sido puesto en libertad sin medidas cautelares. El expresidente de la Generalitat fue detenido este jueves por la noche en virtud de la orden de busca y captura internacional emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’.

Tras comparecer este viernes telemáticamente ante el Tribunal de Apelación de Sassari, el juez ha decidido su puesta en libertad. La única condición es que el político permanezca en Cerdeña mientras el tribunal valora si se tramita la euroorden del Tribunal Supremo o se considera inválida.

Puigdemont salió del centro penitenciario de Bancali sobre las 18 horas rodeado de simpatizantes, compañeros y prensa. A su salida, el político catalán ha hecho unas declaraciones a los medios. “Es una nueva victoria judicial. España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo”, ha dicho.

“Sabíamos que en el aeropuerto de l’Alguer había carabinieri, por lo que es algo que nos podíamos imaginar. Pero la decisión del Tribunal General de la UE es clarísima”, ha sentenciado Puigdemont.

Reacciones a la salida

“La justicia europea vuelve a dejar en evidencia a España”, sentenciaban desde el partido de Carles Puigdemont. Junto al expresidente a la salida de la cárcel, su mano derecha, Laura Borrás, insiste ante los medios que “el presidente es un ciudadano libre, en la Europa libre” y que por ello no han hecho falta más de unas horas para ponerle en libertad. Algo que ella misma aseguraba ayer tras conocer la detención del catalán.

Por su parte, la consellera Victòria Alsina afirma que España ha incumplido con la “recomendación del Consejo de Europa de solucionar la situación de los exiliados y de no politizar la justicia” por haber reactivo la orden de busca y captura sobre Puigdemont a la vista de que “la justicia italiana no ha fallado, como no falló la alemana o la belga” en anteriores ocasiones.