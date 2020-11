Puigdemont renuncia a ser candidato de JxCat en las elecciones catalanas

Carles Puigdemont no será cabeza de lista de JxCat en las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero. El expresidente hizo pública su decisión este miércoles desde Waterloo a través de un vídeo en el que insiste que «la represión española me impide ser candidato a investidura y no lo seré».

Con el cierre del plazo a la medianoche de este miércoles, quedan como candidatos el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el militante de base Joan-Ramon Colomines.

Borràs presentó este miércoles su candidatura a las primarias del partido para liderarlo de cara a las próximas elecciones del 14 de febrero.

«Hoy doy el paso y me presento a las primarias como candidata a la Generalitat, y por eso os pido que me acompañéis», ha anunciado Borràs en un vídeo en Twitter, en el que ha defendido liderar un proyecto «basado en la fuerza de la gente que no hemos renunciado a conseguir la independencia de nuestro país».

Aunque Calvet dejó claro que si Puigdemont diera el mismo paso, él se retiraría para sumarse al expresidente catalán, Borràs no hizo referencia a ello en ningún momento de su anuncio y solo aludió a Puigdemont para afirmar que su compromiso con él es «inalterable».



«Os dirán que ahora no toca hablar de independencia, que es momento de gestión. Por eso ahora más que nunca es momento de trabajar con solvencia para conseguir la independencia, que es futuro y libertad, y el mejor instrumento para resolver los problemas que tenemos», expresa en el vídeo.