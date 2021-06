Pulido sale por la puerta grande: Un centenar de afiliados desafían a la Gestora y acuden a la presentación de la Plataforma Antigestora de Vox Málaga

N. Fernández.- Un lleno a rebosar. Un centenar de afiliados de Vox acudieron este viernes al llamamiento de la Plataforma Antigestora y arroparon a su líder, Antonio Pulido, en un acto celebrado en Benalmádena y que respondió plenamente a las expectativas. De entrada, el acto quedó desbordado por la asistencia de personas procedentes de todos los puntos de España.

Cuando tantos militantes de Vox acuden a un acto del sector crítico, aún sabiendo que pasan a estar en el punto de mira de una gestora tan incompetente como revanchista, es que algo muy grave está pasando dentro del partido verde en Málaga. Porque lo importante no fue la presencia de más militantes de los que la Gestora sería capaz de congregar nunca, sino el clima de repudio y rechazo a una forma de concebir la política que ha convertido a Vox Málaga en una caricatura de lo que fue.

Unidos en torno a Pulido

En el acto de Benalmádena había personas que en las pasadas elecciones internas se significaron por su apoyo a Enrique de Vivero. Otras que apoyaron abiertamente a José Enrique Lara, e incluso gente que formó parte del equipo de Heriberto García. Este dato debería inquietar más a la Gestora que la notable asistencia de militantes. Si personas que hace solo unos meses mantenían posiciones que parecían irreconciliables, se han unido hoy en torno al liderazgo de Pulido, enterrando agravios y querellas personales, entonces puede decirse que solo desde la Plataforma Antigestora emerge la razón de ser y de existir de Vox Málaga.

Especialmente significativa fue la asistencia de militantes del partido en Ronda y su comarca, sin olvidarnos de la presencia de personas procedentes de todos los puntos comarcales de la provincia. Debe destacarse entre los asistentes al emblemático Manuel Jiménez Orozco, amigo de Abascal, en medio de un optimismo y de un ambiente de camaradería que a muchos recordó los inicios de Vistalegre.

“La plataforma representa el mejor futuro para Vox”

Comenzó el acto con las palabras de Julia Navarrete, militante en Benalmádena, quien nada más empezar agradeció a Alerta Digital su labor difusora de las informaciones de la Plataforma Antigestora. Tras ella intervino la representante de los jóvenes de Vox, Cristina Moya: “Estoy aquí porque soy joven y porque soy joven me preocupa mucho el futuro de España y también el futuro de Vox. Y en tanto joven y militante de Vox debo decir que la Plataforma Antigestora representa el mejor futuro para Vox”, dijo la representante juvenil.

“Nos sentimos legitimados”

A continuación, tomó la palabra Antonio Videra, catedrático de Psicología y portavoz de la plataforma, quien hizo un pormenorizado repaso a algunos casos de corrupción que han convertido la política española en una exaltación de las peores taras humanas.

“Nuestro país tiene otros problemas que constituyen un verdadero desafío: la inmigración ilegal y descontrolada como hemos visto con las crisis migratorias en Canarias y Ceuta, el adoctrinamiento de género que pretende meter en la cárcel a todos los hombres por su sexo, acusando hoy mismo de forma abyecta a VOX de ser los responsables del crimen de la niñas de Canarias por mantener como ocurre en el resto del mundo que la violencia no tiene género, la fragmentación del Estado, el desempleo, la falta de oportunidades para la juventud, el despilfarro, el gasto público, las puertas giratorias, el aumento de los impuestos de electricidad y carburantes que son los más caro de la Unión Europea”, expuso el portavoz plataformista.

Tras señalar que “la Plataforma Antigestora quiere proponer alternativas constructivas para mejorar la vida de las personas mediante la acción política, y en este caso en Málaga, pero perfectamente exportable a cualquier rincón del territorio nacional”, reafirmó su compromiso con Vox como “un partido de extrema necesidad y de extremo sentido común en España y en Málaga”. Matizó a continuación: “Una cosa es el fondo y otra las formas. En el fondo estamos todos de acuerdo, en las formas NO. Hay que mejorar la eficiencia organizativa y electoral. Primero por la desmovilización que existe en las bases y segundo porque hemos sido testigos de los resultados totalmente insuficientes en las Elecciones autonómicas en Madrid, dónde Rocío Monasterio hizo una campaña de la mano de Santiago Abascal con un efecto Ayuso que ha catapultado al PP hacia la euforia”.

“Estamos orgullosos y nos sentimos legitimados por haber convocado este encuentro de afiliados de toda la provincia de Málaga ante la falta absoluta de convocatorias oficiales del partido de reuniones, asambleas o congresos donde los afiliados puedan expresar libremente y sin miedo sus ideas. Callar o evitar que otros hablen no es la mejor solución para que avance un proyecto político. La esencia de la democracia es la confrontación de ideas. Sin dialéctica no hay progreso. Y no nos vamos a quedar callados a cambio de un carguito”, advirtió.

Videra presentó a Antonio Pulido como “la persona que hemos designado para presidir este proyecto ilusionante y de unión que permita recuperar la confianza de los afiliados para que se involucren en el trabajo de nuestro partido, promoviendo la igualdad de oportunidades, la objetividad y no el amiguismo o enchufismo, potenciar la meritocracia y no la titulitis y convertir a VOX Málaga en una organización eficiente orgánica y electoral”. “Se presenta con mucha fuerza y motivación a presentaros el proyecto. Y, además, me ha dicho que viene con ganas de dar guerra”, apostilló.

Se da la circunstancia de que Videra fue portavoz de la candidatura alternativa que ganó las elecciones internas. La candidatura del ex coronel de La Legión celebró también un acto en el mismo escenario benalmadense. “Ha habido más gente hoy que cuando presentamos la candidatura presidida por Enrique de Vivero en este mismo recinto”, subrayó.

Pulido, faena de puerta grande

Y llegó el momento más esperado de la noche. Muy arropado por los asistentes y en medio de efusivas muestras de afecto y admiración, Antonio Pulido, de forma didáctica y sentida, contó su experiencia personal, la de un hombre bueno y honesto que dio siempre al partido lo mejor de sí mismo. Pudo comprobarse, a tenor de las muestras de apoyo recibidas, que gracias a la irrupción de Pulido al frente de la Plataforma Antigestora, muchos militantes de Vox Málaga que iban a dejar de serlo , han hallado una poderosa razón de peso para seguir creyendo y apostando por el futuro de este partido. Fue una intervención sentida y emotiva, a la par que el mejor prólogo a un encuentro inolvidable.

Pulido fue capaz de defender sus propuestas y los valores que defiende sin estridencias, con rigor intelectual y con la firmeza que exige la gravedad del momento político. Comenzó su intervención nada menos que destacando la labor informativa del director de AD, Armando Robles, presente en el acto, que recibió una de las grandes ocasiones de la noche. “Podrá gustarnos más o menos lo que dice, pero es un periodista de raza, un periodista libre, siempre al servicio de lo que él considera justo”, resaltó.

Defendió también a los militantes que han sido cesados por la Gestora pese a su compromiso y lealtad al partido, entre ellos Mateo Moya y Carlos Oliva, ambos presentes en el acto.

Antonio Pulido habló pormenorizadamente de las causas que le han llevado a dar el paso de encabezar a los críticos de Vox Málaga. Fue el suyo un discurso vivo, electrizante, que emocionó y arrancó de sus asientos a los asistentes al acto sin excepción.

Habló de sus largos años al servicio de Vox, de su experiencia y de su estrecho consorcio con las bases, de la importancia de los militantes como el eje nuclear del partido, y desgranó con detalles el por qué de su expulsión de Vox tras advertir a los padres de las jóvenes militantes de la presencia en la sede de un presunto depravado sexual.

Pulido se mostró muy crítico con la ineficiencia de los miembros de la Gestora, dijo estar convencido de que el futuro de Vox Málaga pasa por la Plataforma Antigestora y, de no producirse una reversión de los acontecimientos, pronosticó un aumento de las deserciones a medida que las expectativas de ocupar un cargo y de lograr un puesto de salida en una lista electoral, no se cumplan.

Hubo sentimientos a raudales, emociones a flor de piel, ojos humedecidos, pero sobre todo, hubo un espíritu de unidad, un clamor patriótico y una vocación de servicio a España que ni los más veteranos recordaban.

Tras las palabras hondas y sencillas de Pulido, se abrió un turno de intervenciones, que algunos asistentes, al calor de las emociones vividas, aprovecharon para ofrecer a la plataforma su apoyo incondicional.

“Gracias, Antonio, por devolvernos la fe y la esperanza un un futuro mejor para todos. Pero sobre todo, gracias por permitirme presentar un acontecimiento que, estoy seguro, todos los asistentes recordaremos siempre”, señaló la ex coordinadora de Vox en Ronda, Patricia Coronel.

En definitiva, un acto que ha servido para reconciliar con Vox a muchos militantes a los que Antonio Pulido ha devuelto la ilusión, la fe en un futuro mejor y el compromiso político con unas siglas que los miembros de la Plataforma Antigestora honran y prestigian.

Siguiente parada: muy pronto en Alerta Digital.