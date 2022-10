Putin intenta impulsar una coalición mundial contra «la hegemonía de las élites de Occidente»

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha lanzado este jueves una letanía de críticas contra «las élites occidentales cosmopolitas» que tratan de imponer sus «extraños valores» al resto del mundo.

Lo ha hecho durante su intervención en el foro de Valdái, donde ofrece su discurso anual sobre política exterior. En el evento, conocido como el Foro de Davos ruso, el jefe del Kremlin ha asegurado que no ve a Occidente «como un enemigo», pero que «Rusia no tolerará que le digan lo que tiene que hacer».

Desde su punto de vista, ha indicado, «existen al menos dos Occidentes»: uno que reúne los «valores tradicionales y principalmente cristianos» con los que Moscú comulga, y otro «agresivo, cosmopolita y neocolonial que actúa como arma de la élite neoliberal».

[Rusia prohíbe la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» y las iguala a la pedofilia]

Para contrarrestar a este último, Putin ha querido hacer un llamamiento a los sectores más conservadores de Estados Unidos y Europa y les ha invitado a oponerse a un mundo unipolar que «ha llegado a su fin», según ha dicho.

A pesar de no haber mencionado las elecciones de mitad de período en los Estados Unidos (midterm), el enfoque de las «élites» puede interpretarse como un intento de construir nuevas alianzas con aquellos votantes partidarios de Rusia, según recoge The New York times.

«Nosotros somos la mayoría»

«El que siembra viento, cosecha tempestades», ha advertido. En este sentido, ha añadido que el mundo afronta el decenio «más peligroso e impredecible» desde la Segunda Guerra Mundial. «El mundo se encuentra en un punto de inflexión histórico, le espera el decenio más peligroso e impredecible desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial».

«Rusia no propone reemplazar la unipolaridad con la bipolaridad, la tripolaridad. Sustituir el dominio de Occidente por el dominio del Este, Norte o Sur, esto conduciría inevitablemente a un nuevo callejón sin salida», ha manifestado.

Con todo, los países occidentales, agregó Putin, tendrán que comenzar a hablar «en condición de igualdad» con el resto del mundo sobre «un futuro común«. «Y cuanto antes lo hagan, mejor», ha aseverado.

Ha aprovechado también para apelar a los países de Asia, África y Oriente Medio y ha señalado que el aumento de su influencia será positivo. «Nosotros somos la mayoría, Occidente es la minoría», ha aclarado.

Sobre el ataque nuclear A lo largo de su discurso, Putin apenas se ha referido a la guerra de Ucrania. Sí ha aprovechado para defender la anexión del pasado mes de las cuatro regiones ucranianas a Moscú. En este sentido, el presidente ruso ha asegurado que la región oriental del Donbás «no habría sobrevivido» por si sola si Rusia no hubiese lanzado su «operación militar especial» en Ucrania. Asimilo, ha insistido en su teoría de que Kiev se está preparando para lanzar una «bomba sucia». A la que, ha asegurado, respondería con contundencia. No obstante, el líder ruso ha negado haber amenazado nunca «proactivamente» con utilizar armas nucleares. En este sentido, se ha referido a la doctrina militar rusa que, según ha asegurado, sólo contempla el uso de armas nucleares si está en peligro «la soberanía, la integridad territorial y la seguridad» del país.

