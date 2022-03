Putin tilda de 'absolutamente correcta' su decisión de invadir Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este sábado como «absolutamente correcta» su decisión de invadir completamente Ucrania más allá de las zonas «afines» de la región del Donbás, en el este del país.

El mandatario ha asegurado además que, a estas alturas de la incursión «casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa», según declaraciones recogidas por la agencia TASS.

Sobre el debate en torno a la posible creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, tal y como lleva días insistiendo a la OTAN el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Putin ha asegurado que los países que intenten cerrar el espacio aéreo ucraniano serán declarados por Moscú «parte del conflicto».

Por último, Putin ha asegurado que no tiene intención de declarar la «ley marcial» en Rusia porque no ve «motivos para ello». «La ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá», ha indicado.

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado este sábado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de provocar un conflicto entre Rusia y la OTAN al pedir una vez más la declaración de una zona de exclusión aérea sobre el territorio de conflicto y declarar cualquier operación con aviones de combates como un acto de agresión.

«Las amargas declaraciones que ha formulado el señor Zelenski no invitan al optimismo y parece que quiere provocar un conflicto entre la OTAN y Rusia», ha declarado Lavrov.

En este sentido, y de cara a la tercera ronda de negociaciones de paz en Ucrania, que teóricamente debería comenzar este fin de semana, Lavrov tampoco se ha mostrado excesivamente optimista y ha declarado que la situación es «extraña» porque todavía no han recibido los nuevos términos.