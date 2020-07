¿Qué debe evitarse en las llamadas a líneas eróticas?

Cuando se trata de líneas telefónicas eróticas, es común observar que siempre hay información acerca de consejos de lo que debe hacerse para que la llamada sea todo un éxito. Sin embargo, ese éxito también depende de ciertos aspectos que en lo posible debes evitar hacer para no arruinar el momento.

No obstante, el hecho de que existan algunas cosas que no debes decir durante una llamada a una línea erótica no significa que te frenes y te limites en gran medida y que no dejes tu mente fluir, ya que así no disfrutarás como es debido. Simplemente es cuestión de tener estos aspectos en cuenta, los cuales son sencillos de recordar y lo más probable es que luego de informarte al respecto no necesitarás estar pendiente de eso en plena llamada ya que los evitarás de manera inconsciente.

Por supuesto, además de las cosas que debes evitar decir cuando llamas, también hay cosas que debes evitar mucho antes, como por ejemplo al momento de elegir un sitio para hacer la llamada erótica. Es esencial que optes por sitios confiables como esta web sobre teléfono erótico, para que así recibas el servicio por el cual estás pagando de un modo óptimo y quedes con ganas de volver a repetirlo en una futura oportunidad.

¿Debo ensayar un poco antes de hacer una llamada a una línea erótica?

Si vas a hacer una llamada a una línea telefónica erótica por primera vez, lo más probable es que se te vengan un montón de preguntas a la mente, y una de ellas es si deberías practicar un poco antes de proceder a hacer la llamada.

Realmente no necesitas practicar, aunque puede que estés nervioso al principio, es algo usual y luego en el transcurso de la llamada te irás sintiendo en confianza y los nervios irán disminuyendo hasta que sientas que simplemente estás dejándote llevar y disfrutando, sin preocuparte por nada.

Además, ten siempre presente que estarás recibiendo un servicio por parte de profesionales, ellos sabrán cómo abordarte en caso de que tengas nervios o pena, así que no debes liarte por eso, sea como sea la experiencia que vas a vivir será buena y no te arrepentirás de ello.

Si gustas, puedes pensar solo en las cosas que te gustaría decir, en las preferencias sexuales que tengas y quieras informar para que la temática de la conversación por la llamada gire en torno de eso. Pero de resto, no necesitas practicar nada, todo irá surgiendo con completa naturalidad.

¿Qué debo evitar en una llamada de línea erótica?

1) No repitas: Incluso si lo que la operadora u operador de la línea telefónica erótica dijo algo súper sexy, repetirle lo mismo sería una falta de imaginación de tu parte, incluso si eso expresa perfectamente cómo te sientes. Si coincide con lo que sientes, lo que puedes hacer es modificarlo un poco, ya que repetir tan seguido lo mismo puede inclusive llegar a aburrirte a ti. Solamente deja que tu imaginación vuele.

2) Olvídate de las películas: Recuerda que no eres un actor porno, así que lo mejor es que no te comportes como tal. Evita los clichés que has visto en las películas. Sin embargo, como todo, si aun así quieres proseguir con el tema, siempre habrá alguna operadora u operador dispuesto a satisfacer lo que se te venga a la mente, sin importar lo que sea.

3) Evita conversaciones casuales: Una llamada a una línea erótica no es el momento de ponerte a conversar para conocer a la persona que está detrás del teléfono. La llamada tiene que ver con la intimidad, así que procura siempre entablar la conversación con temas relacionados.