En una sociedad cada vez más preocupada y dedicada por su físico y apariencia, los procedimientos estéticos ocupan un lugar de importancia. En tal sentido, es bueno conocer qué es la rinomodelación y dónde la realizan en Málaga.

La tecnología ha permitido que muchos avances sean logrados, siendo la medicina estética una de las ramas que mayor provecho le ha sacado. Esto se debe a que gracias a la misma, se han creado muchos procedimientos y tratamientos que permiten corregir o mejorar los desperfectos corporales de una manera mucho más simple, rápida e indolora, pues no será necesario someterse a una cirugía. En vista de ello, hablaremos sobre qué es la rinomodelación y dónde la realizan en Málaga.

¿En qué consiste la rinomodelación?

La nariz es una parte del rostro que posee mucho protagonismo, por lo que muchas personas desean que esta sea perfecta, sobre todo aquellas que poseen alguna asimetría o defecto, lo cual en ocasiones puede generar muchas inseguridades y complejos.



No obstante, hoy existe la posibilidad para los malagueños de realizarse una rinomodelación Málaga, el cual es un procedimiento que tiene por objetivo la corrección de ciertas zonas de la nariz a través de la infiltración en puntos específicos de materiales biocompatibles, como el ácido hialurónico, por ejemplo, que no produce alergias y el resultado luce bastante natural, durante más o menos un año, que es el periodo estimado de duración de la rinomodelación.



De este modo, es posible estrechar la punta de la nariz o elevarla, así como corregir el caballete o el dorso y hasta se pueden redefinir desperfectos mínimos que no se hayan arreglado con cirugías. Lo mejor de todo, es que se trata de un procedimiento rápido, pues no demora más de media hora en su aplicación y que requiere únicamente dos sesiones máximo, por lo que los pacientes pueden retomar su rutina habitual de inmediato.

Expertos en medicina estética en Málaga

Es importante mencionar que no todas las personas son aptas para la realización de este tipo de tratamiento, de modo que antes de someterse a cualquier procedimiento, es imperativo que cada paciente sea evaluado por expertos de la medicina estética. En este sentido, lo ideal es recurrir a clínicas estéticas Málaga, quienes se caracterizan por ofrecer un servicio de medicina estética y láser de absoluta calidad, en donde se atiende a cada individuo de manera personalizada, profesional y sobre todo, muy responsable.



Para ello, disponen de unas instalaciones modernas ubicadas en el centro de la ciudad, cómodas, privadas y muy confortables en donde labora un equipo de profesionales con experiencia certificada que aplica sus nociones en conjunto con la última tecnología y avances en el área estética, como por ejemplo: el láser y varios métodos médico estéticos, bien sea del tipo integral, corporal o facial, tales como la rinomodelación previamente descrita, o los mencionados a continuación:



Antiaging 4D

Hiperhidrosis

Ultralifting

IncontiLase

RenovaLase

D-finitive EVO

Ultratone Dreamshaper

Protocolo Eve Lom

Todos estos son procedimientos estéticos diseñados para mejorar la apariencia de las personas de un modo rápido y sin los dolores post operatorios que conlleva pasar por un quirófano.

¿Qué beneficios se obtienen con la rinomodelación?

Tal como se ha mencionado anteriormente, la rinomodelación es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria, por lo que se puede decir que el beneficio principal del mismo es que los pacientes no tienen que pasar por un quirófano y someterse a una intervención súper invasiva.



Por otra parte, debido a que no se realiza ningún tipo de incisión durante el proceso, no quedan cicatrices y son innecesarios los yesos o vendajes. Asimismo, tanto los resultados como la recuperación son inmediatos, de modo que las personas no verán interrumpidas sus rutinas y obligaciones.

Para finalizar, la rinomodelación funciona como una muy buena alternativa a la rinoplastia, ya que sirve para conseguir una nariz que esté en armonía con el resto de las características faciales, aunque no corrige problemas a nivel óseo, como obstrucciones o desviaciones.