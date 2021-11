¿Qué pasa con la fusión? ¿Por qué no se habla de ella? ¿Por qué pienso que se oculta el inminente ITER al personal?

Llevamos un largo tiempo enloquecidos con el calentamiento global, con la superpoblación, con las migraciones, con el mundialismo, con el hambre, con la lucha de sexos –al que llaman género- con el bolivarianismo bolchevique, con tantas cosas sobre las que opinan auténticos memos –conexos, inconexos y tullidos- de forma despiadada, con ocurrencias, a tirones (véanse el caso Thumber, la llamada transición ecológica, las hamburguesas de gusanos, la obsesión climatérica y similares similitudes) y en concurso de patente inopia, y no se mira debidamente lo que tenemos de extraordinario, lo milagroso del soporte sobre el que estamos montados desde que nacemos hasta que nos vamos, el sistema Tierra. Algo sorprendente, excepcional y nada normal. Ahora, a la vista del volcán de la Palma en las Afortunadas, me gustaría saber cuántas baterías de última generación hay que poner para compensar el abuso que ejerce el cono del Cumbrevieja con sus emisiones. ¿Lo sabe la sueca histérica? ¿Lo sabe la bella jurista Teresa Ribera? En el planeta hay, según el Smithsonian, 1.300 volcanes activos, que, gracias a Dios no ejercientes, pero este año van ya 70 erupciones que se ponen a la par con la contaminación antropogénica, nos guste o no nos guste.

Nuestra galaxia, la Vía láctea, o Camino de Santiago, en la que sucede nuestro pequeño sistema solar de nueve planetas y unos cuantos satélites y asteroides movedizos, que giran en torno a una simple enana amarilla, se calcula a ojo de buen cubero -porque otra contabilidad no cabe en este cubo- que la forman cerca de doscientos mil millones de astros. Estrellas, planetas, satélites, cometas… de miles de diferentes entidades y etiologías, que llegan a lo conocido –que desconocemos, pero son evidentes- como los agujeros negros.

Nuestra galaxia, que no pasa de normalita, es una más de las millones de ellas que forman el Universo que contemplamos una noche de verano, a la que fumamos recostados en la paz de Dios, si no lo impide la llamada contaminación lumínica, así, como si nada. Lo único que nos aporta esta contemplación, para empezar, es que nos sugiere que los cuerpos celestes no son infinitos, porque en ese caso veríamos todo blanco el firmamento, aunque nos quede la duda de que su distancia sea tal que haga posible que su luz no nos haya llegado todavía y resulten invisibles, pero que existan.

No nos metemos ni con el origen del Universo, ni con las cuatro fuerzas que lo hacen funcionar, ni con sus tiempos, ni cómo se pudo producir el Big-Bang, ni en Teologías que nos superan, ni en casualidades. Nos alineamos con el S.J padre Manuel Carreira, el físico que fuera director del observatorio astronómico del Vaticano y confiamos en que hay Alguien que lo dispuso todo, a lo Pascal con su apuesta inteligente, y seguir camino en cómo mantener en orden lo que nos ha sido dado graciosamente.

No nos cabe duda, cuando más ahondamos en el sistema Tierra de las magnitudes, proporciones y progresiones tan peculiares, y nos afirmamos en que tantas casualidades afortunadas hacen prácticamente imposible la habitabilidad de exoplanetas al albur, que podrán coincidir en una, dos, o veinte casualidades casuales con nuestro sistema, pero que es absolutamente imposible que se replique enteramente algo tan delicado y sujeto a grandes y pequeños detalles como sucede con la Tierra, por lo que hace imposible la vida vivible y menos medianamente inteligente.

¿Por qué se nos bombardea con los platillos volantes y no con los botellines volanderos? Vete a saber. ¿Por qué se escuchan tanto las divagaciones lucubrativas de Stephen Hawking y se le dan tantas vueltas? Einstein, que era mucho más válido y creativo pensaba en un Dios rector, en un creador perfecto, y en proporción a la perfección de su obra. ¿Estamos a lo odioso de Puente Ojea y sus vinagres? Ustedes verán.

Hay algo que me sorprende a diario, y ahora más, cuando ha medrado y enloquecido tanto personaje y se desmontan centrales de fisión viables –por hoy la energía más barata y menos contaminante- se acaba con centrales de carbón, se fomentan los aerogeneradores que solo funcionan en ciertas condiciones y nunca cuando realmente son necesarias como en los anticiclones del calor asfixiante y del frío helador, pero que han dado a unos cuantos unas fortunas del demonio y las placas fotovoltaicas, que todo niño de cuatro años entiende que no marchan por la noche y tanto su fabricación como su desguace son altamente contaminantes.

Se ha dejado a un lado, olvidado, así como si nada, que hay un proyecto providencial de excelencia, de alcance mundial, hijo del tratado Eroatom de 1957, con 65 años a las espaldas y 14 de construcción del ingenio y a punto de comenzar pruebas ya en Cadarache, Francia. Se trata del ITER –International Thermonuclear Experimental Reactor- de la fusión nuclear basada en el deuterio –contrapuesta a la fisión y que solucionará lo de los residuos generados en esta- una forma, un isotopo del hidrógeno que abunda en el agua del mar y que procurará, junto al tritio, una energía limpia, muy barata y abundante en el futuro. Parece un sueño, pero no lo es.

El gran problema ha sido el trato con el plasma a mayor temperatura que el Sol, que necesitaba de materiales inexistentes, de soporte, y que ha conducido a la levitación magnética como única manera de solucionarlo. Ya está montado el tinglado en Europa, se han invertido grandes sumas y en pocos meses comenzarán los primeros vagidos de una nueva era. Es así. Hay fotografías, hay ensayos, hay pruebas y razones para la esperanza en esta misma década que vivimos y no para intentar amortizar los desembolsos en molinetes y placas que recargan el recibo de la luz, a la desesperada. ¿Quién mueve estos hilos? ¿Quién actúa deliberadamente en contra del conocimiento y el verdadero progreso que supone el ITER? ¿Quién quiere jugar su última baza con los combustibles fósiles y subir el precio a la desesperada? ¿Cuánto se gastan en ocultar esta realidad que comienza a amanecer y que amortiza los gaseoductos sin cobrar aún?

Esta es una verdad, una esperanza tangible que deben conocer todos los habitantes de la Tierra que se preocupan por su deterioro, no así el gesto agrio y la monserga desapacible de la niña sueca que nos amenaza sin horizonte. Se empieza a ver la luz. Por mucho que contaminemos la breve biosfera que nos permite la vida, el homo sapiens da señales de que lo es y se salva, le pese a quién le pese y les cuesten los cuartos a quienes le cuesten.

