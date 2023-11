¿Qué pasa si un diputado se equivoca en la votación de la sesión de investidura?

El pasado 27 de septiembre, durante la segunda votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el entonces candidato del PP a la Presidencia del Gobierno obtuvo un ‘sí’ del diputado de Junts Eduard Pujol. Tras ese ‘sí’, Pujol, antes de sentarse, volvió a alzar la voz para decir su voto real: «No». Pero el ‘sí’ ya estaba dicho y así lo recogió la secretaria cuarta de la Mesa, Carmen Navarro (PP). Y aunque finalmente Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, declaró como nulo dicho voto, los populares siempre se han contando ese voto a favor cuando posteriormente han hablado de dicha sesión de investidura.

Con este precedente, de contabilizar un voto nulo en lo que primero fue un ‘sí’ y luego un ‘no’, la pregunta que surge es qué pasaría este jueves en el Congreso de los Diputados si otro parlamentario se vuelve a confundir y de su boca sale el voto contrario al que quería decir en un primer momento.

Nuevo protocolo en caso de equivocación en el voto

Y es que, tal y como explica Europa Press, para esta ocasión se estrenará un nuevo protocolo con pautas para casos de errores en las votaciones con el fin de evitar nuevas controversias como la ocurrida en la segunda vuelta de la fallida investidura del candidato ‘popular’. Fue el pasado 3 de noviembre cuando la Mesa de la Cámara Baja aprobó por unanimidad un protocolo con pautas para casos de errores en las votaciones públicas por llamamiento.

En aras de garantizar la seguridad jurídica y de proteger el derecho fundamental de voto de los diputados, el texto aprobado entonces establece que en caso de error en el sentido del voto expresado de viva voz, el diputado podrá corregirlo, siempre y cuando lo haga «de manera inmediata y antes de que el secretario o secretaria realice el llamamiento al voto del siguiente diputado».

El texto aprobado por la Mesa recalcaba que, advertida esta circunstancia, el secretario encargado en ese momento de repetir el voto interrumpirá el llamamiento y solicitará al diputado que exprese nuevamente el sentido del mismo, «considerándose entonces el voto definitivo y válidamente emitido».

De igual modo se procederá en caso de que el secretario o secretaria encargado de validar el voto no oiga o no entienda el sentido del voto expresado y no pueda, por tanto, ratificarlo, e incluso en caso de error del propio secretario o en secretaria en la repetición del sentido del voto.

Votación de Pedro Sánchez

La votación de Sánchez podría tener lugar al mediodía, nunca antes de las 12 horas, aunque todo dependerá del tiempo que dedique a debatir con los portavoces este jueves. Se prevé, en todo caso, que salga investido presidente en primera vuelta, para la que sólo necesita 176 votos, teniendo en cuenta que el candidato tiene amarrados 179 votos (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria). De no ser así, habría que repetir la votación 48 horas después.