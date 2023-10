¿Quiénes están detrás?, por Joaquín Leguina

Desde el mes de julio de 2023 las Canarias están viviendo una de las avalanchas migratorias más grandes de las conocidas. Ya en 2006, durante la llamada crisis de los cayucos, llegaron a las islas algo más de 31.500 inmigrantes, pero en el momento en que esto escribo ya han llegado desde julio más de 27.000. La avalancha se ha producido sin que ningún nuevo acontecimiento político o social haya ocurrido en Senegal o Mauritania, países desde donde salen estos inmigrantes.

Pablo Ojer ponía el pasado domingo en El Debate el ejemplo de la isla de El Hierro. Durante los seis primeros meses de este año llegaron a esta isla sólo nueve inmigrantes, y en los cuatro meses siguientes desembarcaron más de 6.000.

Se asegura que detrás de estas avalanchas solo están las mafias pero yo me temo que hay más gente detrás. Me explicaré.

Para ir desde los puertos de Senegal, pasar por Mauritania y arribar a las Canarias hay que recorrer casi 1.500 kilómetros y todos hemos visto cómo llegan a la costa esos cayucos: llenos a rebosar de gente apiñada (se han contabilizado hasta 320 personas). Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que jamás llegaría a las islas Canarias una embarcación en esas condiciones. Por lo tanto, esas gentes han llegado cerca de las costas canarias en una nave mucho mayor y más segura. En otras palabras, para aproximarse hasta las costas canarias alguien fleta barcos en buenas condiciones donde viajan los inmigrantes; esos barcos —en gran parte barcos pesqueros— arrastran atados a sus popas los cayucos en donde subirán los inmigrantes que, una vez avisado Salvamento Marítimo, serán llevados hasta el puerto isleño más próximo.

«Tenemos derecho a conocer el tejemaneje que hay detrás de la llegada de inmigrantes»

Y yo me pregunto: ¿por qué no dan cuenta de estas complejas redes los periodistas españoles? He seguido las crónicas de un muy conocido y apreciado periodista que se trasladó a Senegal para informar de esos movimientos migratorios y no le oí ni una sola referencia a quién estaba detrás de los imprescindibles «barcos intermedios».

Creo que los españoles tenemos el derecho a conocer todo el tejemaneje que hay detrás. ¿Las mafias? Sí, pero no solo las mafias. Me temo que hay también organizaciones españolas sacando dinero de ese tráfico. Pero no dinero de los pobres inmigrantes, sino de su bolsillo, amable lector.

Creo también que los inmigrantes son personas que huyen de la miseria y merecen ser tratados con clemencia, pero eso no les quita el marchamo de la ilegalidad inicial que puede —más tarde y previos trámites—transformarse en estancias legales.

Europa, con una fecundidad bajísima, va a necesitar muchos inmigrantes, pero la Unión Europea carece de una política migratoria común y carga toda la responsabilidad de la recepción sobre los países del sur, España entre ellos, con los riesgos políticos y sociales que ello conlleva.

Hace pocos meses, el Observatorio Demográfico del CEU publicó una monografía sobre inmigración y mercado laboral en España, donde se muestra que la tasa de paro de los nacidos en África residentes en España era más del doble que la de los españoles. En el otro extremo estaban los norteamericanos —EEUU y Canadá— y los chinos. La tasa de desempleo de los nacidos en países de Europa Occidental que viven en España era inferior a la de los españoles; sin embargo, las personas procedentes de Europa Oriental soportaban un desempleo superior en varios puntos porcentuales al desempleo de los nacidos en la UE. En el grupo de «Europa no UE», la tasa de paro es inferior a la de los procedentes de países europeos orientales, cosa que muy probablemente se deba a los británicos, fuera de la UE desde comienzos de 2020.