¿Quiénes rodean a Feijóo para cumplir su objetivo de «llegar a La Moncloa»?

Unos días después de que Alberto Núñez Feijóo fuera elegido en Sevilla líder del Partido Popular, un grupo de colaboradores de su más estrecha confianza se despedían de Galicia para poner rumbo a Madrid. El presidente del PP se llevaba con él a la capital a muchos de los que le acompañaron en sus mayorías absolutas para lograr un nuevo objetivo: llegar a La Moncloa.

«Los gallegos», como los denominaban en Génova durante la época de Casado, llegaban a Madrid con el objetivo de hacer a Feijóo presidente del Gobierno. «No he salido de mi casa, no he traído a mi familia aquí, no he renunciado a gobernar con mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle a España la política que creo que merece mi país y exige un cambio en el fondo y en las formas y os pido que me ayudéis a conseguirlo», aseguraba el líder del PP en uno de sus discursos tras ser elegido presidente del partido.

Feijóo se ha traído a los suyos pero también ha querido rodearse de dirigentes territoriales que «han demostrado su valía» en los últimos años, como es el caso de los andaluces Elías Bendodo y Juan Bravo, el madrileño Pedro Rollán o la castellano-manchega Carmen Navarro.

Junto a ellos, el equipo más cercano de Feijóo, los que trabajan con él a diario, no lo forman más de una docena de personas. Entre ellos está el vicesecretario de Organización de los populares, Miguel Tellado, que ya fue su mano derecha en Galicia.

Tellado junto a Feijóo en 2016

Junto a Bendodo, Tellado lleva semanas recorriendo España y conociendo a las direcciones territoriales de la formación una a una. Los que le conocen aseguran que «ya tiene a todo el partido en su cabeza» para preparar las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Esteban González Pons es otro de los hombres fuerte de Feijóo. Nombrado vicesecretario Institucional se encarga de asuntos como las conversaciones con el Gobierno para la renovación ( o la no renovación) de los órganos constitucionales.

Las caras no conocidas

Pero más allá de las caras conocidas, Feijóo también cuenta con un equipo reducido de colaboradores entre los que está Mar Sánchez, que lleva trabajando con él más de 20 años. La que fuera su secretaria general de Medios en Galicia le acompaña ahora al frente del área de proyección e imagen. Mujer discreta, acompaña a Feijóo en prácticamente todos sus actos y el líder del PP confía ciegamente en su opinión.

Feijóo acompañado por Mar Sánchez

Desde Galicia también aterrizaron en Madrid su directora de gabinete, Marta Varela, o su responsable de prensa, Luis De La Matta. Desde la primera dependen los discursos más destacados del líder del PP. A ellos se suma otros gallegos de su confianza como Marcos Gómez o Álvaro Pérez, elegido coordinador del Grupo Popular en el Congreso, Senado y Europa. Pérez fue su jefe de gabinete y después secretario general de Presidencia.