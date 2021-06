Racismo antiblanco en la BBC: ofrece un puesto de trabajo «solo abierto a candidatos negros, asiáticos y étnicamente diversos»

La BBC se ha encontrado en el centro de una tormenta de discriminación después de decidir que solo las personas de minorías étnicas soliciten un puesto de gestión de producción.

La emisora ​​está anunciando un puesto de gestión de producción para aprendices por 17.810 libras al año y que está “solo abierto a candidatos negros, asiáticos y étnicamente diversos”

La medida ha provocado una reacción violenta entre los espectadores en las redes sociales, algunos de los cuales pidieron que se elimine el financiamiento de la BBC.

Un crítico furioso reflexionó «imagina los disturbios si hubiera sido al revés».

The Mail Online informa: La discriminación positiva es ilegal en virtud de la Ley de Igualdad de 2010, pero se permite la «acción positiva» para los puestos de aprendices y pasantías en áreas donde hay escasa representación.

El anuncio fue publicado en línea por Creative Access, una empresa que tiene como objetivo aumentar el número de minorías étnicas que trabajan en las industrias creativas, mediáticas y artísticas.

Quien se postule tendrá la oportunidad de trabajar en programas populares de la BBC, como Springwatch, The One Show y The Truth About.

El anuncio de Creative Access dice: «El candidato seleccionado deberá ser alguien con el deseo de construir una carrera en la industria de la televisión y un interés demostrable en BBC Studios».

Recientemente se ha anunciado un puesto de investigador en prácticas en la Unidad de Historia Natural de la Corporación, con sede en Bristol, que está abierto únicamente a candidatos de minorías étnicas.

Anoche la BBC no quiso revelar cuántos roles de capacitación se anunciaron de manera similar, pero un portavoz dijo: “La BBC es una organización acogedora e inclusiva comprometida con representar y reflejar a nuestra audiencia. Apoyamos un esquema organizado por Creative Access, una organización independiente dedicada a aumentar la diversidad en las industrias creativas, que proporciona roles de desarrollo, totalmente en línea con la Ley de Igualdad”.

La BBC ha hablado anteriormente de su «orgullo» por ayudar a personas de grupos subrepresentados a conseguir su primera oportunidad en los medios. Aproximadamente el 18 % de todas las personas con mayores ingresos provienen ahora de orígenes negros y de minorías étnicas, un aumento del 6% en los últimos cuatro años.

El director general de la BBC, Tim Davie, ha dicho que la falta de diversidad entre sus estrellas mejor pagadas significa que la emisora ​​»tiene más trabajo que hacer» sobre el tema.