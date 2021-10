Racismo en el «Gran Hermano» estadounidense: trabajan en equipo para que todos los blancos sean expulsados

Mientras en ‘Secret story’, el programa de telerrealidad de Telecinco, se habla de gordofobia; en la versión estadounidense de ‘Gran Hermano’, actualmente en su 23ª edición y a punto de finalizar, se habla de racismo inverso después de que seis concursantes negros se aliaran en secreto para garantizar que, por primera vez en su historia, el ganador del ‘reality’ no sea blanco. Y así será, pues los seis, agrupados como ‘La barbacoa’, consiguieron expulsar a los otros diez.

Fue hace un año cuando la cadena CBS anunció una mayor diversidad en sus formatos de no ficción, principalmente ‘realities’: la mitad de los participantes tenían que ser negros, indígenas o ‘gente de color’ (o sea, no blancos). El canal de televisión también garantizó que el 25% del presupuesto en no ficción sería destinado para creadores y productores de color. Algunos internautas señalaron entonces que tal porcentaje no se corresponde con la realidad; en 2016, más del 60% de la población estadounidense era blanca. Tal sistema de cuotas (similar en ficción, protagonizada en su mayoría por hombres blancos) respondía obviamente a las críticas sistemáticas que habían recibido desde dentro y fuera ‘realities’ como ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ por no ser lo suficientemente diversos e ignorar comentarios racistas por parte de participantes (ocurrió en la 15ª temporada del ‘GH’ estadounidense).

Una concursante de ‘Gran Hermano’ criticó que un productor le pidiera hacer de mujer negra ‘descarada’. Otra, de ‘Supervivientes’, reveló insultos racistas durante la competición que desembocaron en un debate delante de las cámaras que nunca llegó a emitirse; sostenía que seleccionar a un par de personas negras por temporada no era suficiente y que el montaje (horas de grabación condensadas en 45 minutos por entrega) perpetuaba estereotipos.

Así que ‘The Bachelor’ (El soltero), concurso de citas en el que un grupo de mujeres tienen que conquistar a un hombre, ha tenido este 2021 y tras 25 ediciones a su primer soltero negro, Matt James. Él mismo, en una entrevista con la revista ‘Variety’, reconoció la presión inicial. Acabó ennoviado con una joven acusada de racista por haber asistido como universitaria a una fiesta temática relacionada con el secesionismo. Ya en 2017, Rachel Lindsay se convirtió en la primera mujer afroamericana en protagonizar la versión a la inversa, ‘The Bachelorette’ (La soltera), en cuya 16ª temporada, emitida hace un año, su titular habló durante una cita sobre el movimiento Black Lives Matter.

Y, con este panorama, la 23ª edición de ‘Gran Hermano’ llegó a CBS el pasado julio bajo la promesa del ‘casting’ más diverso de su historia. Era una manera de hacer autocrítica y satisfacer a una parte del público; a otra, en cambio, no le ha gustado dicho giro y, desde su estreno, ha estado pendiente de la alianza entre seis concursantes negros cuyo objetivo era conseguir la inmunidad (a través de pruebas) y expulsar a sus compañeros blancos. En la versión estadounidense de ‘Gran Hermano’, a diferencia de la española, no hay voto del público; son los concursantes quienes se nominan y expulsan entre ellos, por lo que ha habido todo tipo de alianzas (entre exclusivamente hombres o mujeres) y posteriores desacuerdos durante estas dos décadas de emisión.

Algunos espectadores se han preguntado si esta última alianza, formada desde la primera semana, es racismo inverso, pues se votaba en función de la raza del concursante: ¿qué ocurriría si un grupo de concursantes blancos se compincharan para expulsar a todos los negros? Otros fans, en cambio, defienden que es lo pertinente tras años de alianzas entre participantes blancos. Parece que lo que sí ha perdido la edición ha sido impredecibilidad, aunque algunos seguidores del ‘reality’ se han reenganchado precisamente por ‘La barbacoa’, cuyo avance es comentado con fervor en redes sociales y webs como Twitter y Reddit.

Sin embargo, expulsión tras expulsión, la presentadora de ‘Gran Hermano’ Julie Chen no mencionaba dicha alianza durante las entrevistas a los exconcursantes. El formato parece haber ‘ignorado’ este movimiento (mostrándolo, sí, pero sin destacarlo) para no expulsar al público ya desencantado. Fue el pasado fin de semana cuando la presentadora sí comunicó a los residentes que habían hecho historia. Ella, como asiática americana, sintió que era una victoria.