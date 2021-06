Racismo, homofobia, VOX e investidura de Díaz Ayuso

Por Antonio Videra*.- En estos días se acaba de producir el pleno muy tenso, la votación y la investidura de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, en la antigua Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Por lo pronto, Ayuso ha reducido el número de consejerías a 9, lo que es de agradecer en momentos de crisis aguda como la que sacude a todo el país.

Durante el pleno, Rocío Monasterio tuvo la ocasión de realizar una alocución que algunos medios han tildado de racista, homófoba y machista. Y de ser el discurso más extremista pronunciado en la Asamblea. La lideresa de VOX en la comunidad de Madrid anunció algunas propuestas que iba a presentar a lo largo de los dos años de legislatura antes de las nuevas elecciones, plasmándose en una derogación de las discriminatorias y anti-constitucionales leyes de género, sustanciándose sobre todo en la Ley de Violencia de Género que pretenden encarcelar a la mitad de la población española por su sexo, neutralizar el adoctrinamiento de género para niños de corta edad y que se pretende implantar en las escuelas, el cierre de Telemadrid y proclamas contra los MENAS.

Rocío Monasterio se dirigió directamente a un diputado del partido de extrema izquierda Serigne Mbayé recordándole su entrada ilegal en España, ser el representante de una organización criminal o delictiva de manteros que durante años se lucró de la venta ilegal de productos falsificados perjudicando gravemente al comercio legal y local que paga religiosamente todos los elevados impuestos. Éste protestó para que la representante de VOX retirara las palabras que, según él, fueron ofensivas e incluso, otra diputada representante de la Ultraizquierda, Vanessa Lillo, tuvo que ser expulsada por la Presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, del pleno de la Asamblea por conducta irrespetuosa.

Al margen de la consideración de lo oportuno que haya podido ser la introducción de estos elementos por parte de Monasterio en un pleno de investidura, llama poderosamente la atención algo que está ocurriendo con mucha frecuencia en el seno de la sociedad española y es no poder relatar o describir la propia realidad cuando entra en contradicción con dogmas de fe, mantras o ideas sostenidas por posiciones denominadas progresistas. Es lo que se conoce como lo “políticamente correcto”. Hay que preguntarse cómo es posible que no puedan señalarse determinados datos reales, precisos y exactos que contradice claramente dichos dogmas. Es un fenómeno parecido a la “disonancia cognitiva” en la que toda información que entre en contradicción con nuestros esquemas cognitivos son rechazados de plano.

Cuando Monasterio afirma que ese diputado entró de forma ilegal en España o que se ha dedicado a una actividad ilegal durante años perjudicando a los comerciantes, vendiendo productos ilegales procedentes de falsificaciones está diciendo una verdad como un templo de grande. Y también cuando afirma que hay que derogar determinadas leyes de género que son nocivas para muchos ciudadanos que ven conculcados sus legítimos derechos fundamentales a la Igualdad. O cuando se quiere impedir que personas ajenas al sistema educativo y con fuerte carga ideológica entren en las escuelas para adoctrinar a niños muy jóvenes sobre una sexualidad que todavía no les corresponden practicar. O cuando habla del porcentaje de MENAS que delinquen porque el Gobierno español los lleva a centros de internamiento sin las condiciones adecuadas haciendo una política de escaparate.

En España se está dando un interesante y a la vez preocupante fenómeno que consiste en que muchos ciudadanos no quieren siquiera nombrar o debatir sobre problemas sociales que existen, que son reales y que nos afectan de manera muy importante.

Al margen de estas consideraciones sobre el discurrir del pleno sobre la investidura hay un hecho importante sobre la celeridad de los responsables de VOX para anunciar a bombo y platillo que se iba a apoyar a la candidata Ayuso sin ninguna contraprestación previa. El motivo era impedir a toda costa que pudiera gobernar las izquierdas en Madrid, lo que se nos antoja como extremadamente loable, pero no creemos que el Partido Popular de Pablo Casado sea merecedor de un cheque en blanco toda vez que ha demostrado una animadversión hacia VOX desde hace mucho llegando al punto álgido durante la moción de censura que presentó Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados el pasado octubre.

A este respecto, y para conocer las verdaderas intenciones del PP hacia VOX están las interesantes palabras de la Presidente del Partido Popular madrileño: “ayer me votaron a favor. Ahora necesito que VOX no obstruya. Necesito cuatro abstenciones cada vez que llevemos un proyecto. Lo que necesito de VOX no son votos, es que no bloqueen”.

Desde mi punto vista, creo que habría sido mucho más recomendable plantear una férrea negociación previa para llegar a un acuerdo de investidura que pivote sobre las líneas políticas que deben seguirse durante la legislatura por ambos partidos que redunden en beneficio para los ciudadanos. Sin esta negociación o acuerdo difícilmente podrá VOX adquirir el peso específico que debe tener como poseedor de la llave de la gobernabilidad. En política no puede haber nada gratis y menos con la petición que ya conocemos que hace Ayuso para que VOX no obstruya, que deje trabajar. Además, quizás hubiera sido deseable entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que redundaría positivamente para conseguir mucho más que un único diputado para VOX en las siguientes elecciones y superar con creces los resultados del último proceso electoral dónde el incremento fue mucho menor de lo esperado.

Quisiera terminar el análisis con las palabras de Isabel Díaz Ayuso remarcando la importancia y la lealtad a la Corona, a pesar de ser la única dirigente política de centro derecha desde la transición que se ha atrevido contra todo pronóstico a cuestionarse para qué sirve la monarquía, cuando hace unos días preguntó si el Rey iba a firmar los indultos de los políticos presos golpistas. A este respecto, parece que hay margen para que el Rey rechace apoyar con su firma los indultos basándose en el artículo 62 de la Constitución Española que señala que corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Esperemos que en los próximos días se vayan despejando las dudas sobre dichos vergonzosos indultos que el PSOE junto con la ultraizquierda quiere sacar adelante para seguir contando con los necesarios apoyos parlamentarios que necesita para la gobernabilidad.

*Profesor de Psicología social y portavoz de la Plataforma Antigestora de VOX Málaga.